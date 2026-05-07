Πολιτική

Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα 14,3 μονάδων για τη ΝΔ – Αρνητικό κλίμα για νέα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πλειοψηφικό αίτημα για πρόωρες εκλογές, προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκλογές
Στιγμιότυπο από εθνικές εκλογές / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγάλο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN, καθώς στην αναγωγή επί των έγκυρων προηγείται με 28,8%, έναντι 14,5% του ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά των 14,3 ποσοστιαίων μονάδων επιβεβαιώνει την κυριαρχία της ΝΔ στο κομματικό σκηνικό, την ώρα όμως που η κυβέρνηση δέχεται ισχυρή πίεση από την ακρίβεια και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,3%, η Ελληνική Λύση 8,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,9%, το ΚΚΕ 6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,9%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,1%, οι Δημοκράτες και το ΜέΡΑ25 με 2,2%, η Νίκη με 1,8% και η Νέα Αριστερά με 0,9%. Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η αδιευκρίνιστη ψήφος, στο 22%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.

dimoskopisi mrb open dimoskopisi mrb open

Πρώτη η ΝΔ στην αναγωγή – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

Στην αναγωγή επί των έγκυρων, η ΝΔ ανεβαίνει στο 28,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 14,5%. Τρίτη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 10,9%, πολύ κοντά στην Πλεύση Ελευθερίας, η οποία συγκεντρώνει 10,1%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 5%.

Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 4%, οι Δημοκράτες με 3,2%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, η Νίκη με 2,3% και η Νέα Αριστερά με 1,2%. Το «άλλο κόμμα» φτάνει στο 9,5%, ένδειξη της πολυδιάσπασης αλλά και της αναζήτησης εναλλακτικών επιλογών από τμήμα του εκλογικού σώματος.

dimoskopisi mrb open

Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Αρνητικό είναι το κλίμα για τα σενάρια νέων κομμάτων υπό πρόσωπα που έχουν βρεθεί ή βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Το 72,5% απαντά ότι σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 23,2% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε.

dimoskopisi mrb open

Για πιθανό κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 67,9% απαντά αρνητικά και το 25,1% θετικά. Ακόμη πιο χαμηλή είναι η προοπτική κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 83,1% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε, έναντι 13,3% που απαντά θετικά.

dimoskopisi mrb open dimoskopisi mrb open

Μητσοτάκης πρώτος στην καταλληλότητα

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 23,1%, διατηρώντας μεγάλη απόσταση από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δεύτερος εμφανίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, οριακά μπροστά από τον Κυριάκο Βελόπουλο, που συγκεντρώνει 7,9%, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με 7,8%.

Ακολουθούν η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,3%, ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,7%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,6% και ο Δημήτρης Νατσιός με 1,4%. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι το 20,2% απαντά «κανένας», ενώ το 15,6% επιλέγει «άλλος».

dimoskopisi mrb open dimoskopisi mrb open

Πλειοψηφικό αίτημα για πρόωρες εκλογές

Στο ερώτημα ποιες πρέπει να είναι οι άμεσες κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 51% απαντά ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Το 18,5% τάσσεται υπέρ ενός άμεσου και ευρέος ανασχηματισμού, ενώ το 14,4% προκρίνει έναν περιορισμένο και στοχευμένο ανασχηματισμό. Μόλις το 10,6% θεωρεί ότι η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει χωρίς αλλαγές.

dimoskopisi mrb open

Τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές

Την ίδια ώρα, στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα ήθελαν οι πολίτες να σχηματιστεί μετά τις επόμενες εκλογές, η αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ συγκεντρώνει 17,8%, ενώ η οικουμενική κυβέρνηση 17,3%. Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ επιλέγει το 6,1%, όσο και κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα της Αριστεράς. Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προτιμά το 4,5%, ενώ χαμηλότερα κινούνται τα σενάρια συνεργασιών με Ελληνική Λύση, Καρυστιανού ή κόμμα Τσίπρα.

dimoskopisi mrb open

Αρνητική αξιολόγηση για ακρίβεια και μέτρα στήριξης

Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση. Το 66,7% κρίνει μη ικανοποιητικούς τους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των οικονομικών επιπτώσεων, ειδικά ως προς το πλαφόν στα κέρδη εταιρειών σε καύσιμα και τρόφιμα. Θετική αξιολόγηση δίνει το 30,8%.

Αρνητικά αξιολογούνται και τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για οικογένειες με παιδιά και συνταξιούχους, καθώς το 52,4% τα κρίνει μη ικανοποιητικά, έναντι 38% που τα αποτιμά θετικά. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι, παρά το προβάδισμα της ΝΔ, το κόστος ζωής εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός παράγοντας πολιτικής φθοράς.

dimoskopisi mrb open dimoskopisi mrb open

«Όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Το 71,1% δηλώνει ότι «μάλλον/σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή», με το 25,1% να απαντά πως «σίγουρα/μάλλον αξίζει τρίτη θητεία» η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

dimoskopisi mrb open dimoskopisi mrb open

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ισχυρή πίεση για προανακριτική

Βαρύ πολιτικό αποτύπωμα αφήνει και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 79,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 14,9%.

Παράλληλα, το 60,7% απαντά ότι το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση ασυλίας 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ είναι καθοριστικό για την ψήφο του στις επόμενες εκλογές. Το 35,7% δηλώνει ότι δεν είναι καθοριστικό.

Ακόμη, το 71,7% θεωρεί λανθασμένο να είναι ξανά υποψήφιοι οι βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε άρση ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μόλις το 22,9% το θεωρεί σωστό.

 dimoskopisi mrb open dimoskopisi mrb open dimoskopisi mrb open

Στήριξη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Με φόντο τις κυβερνητικές και εσωκομματικές αιχμές κατά της Λάουρα Κοβέσι, το 71,3% απαντά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. Αντίθετα, το 22,3% θεωρεί ότι στις ενέργειές της υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες.

dimoskopisi mrb open

Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον ρόλο της Δικαιοσύνης, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την πολιτική διαχείριση των δικογραφιών.

Για τις υποκλοπές 

dimoskopisi mrb open dimoskopisi mrb open dimoskopisi mrb open

Την ίδια ώρα, 7 στους 10 συμφωνούν με την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
118
113
95
88
65
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Συνταγματική Αναθεώρηση: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για τις προτάσεις Μητσοτάκη – «Καμία συναίνεση»
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί αλλαγή ατζέντας και θεσμική «νομιμοποίηση» πολιτικών που ήδη έχει εφαρμόσει ή παραβιάσει
Ολομέλεια της Βουλής
Έτοιμη η διάταξη για επίσπευση ποινικής διερεύνησης υποθέσεων για πολιτικά πρόσωπα- Έως την Παρασκευή στη Βουλή από το υπουργείο Δικαιοσύνης
Προστίθεται νέο άρθρο στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που αφορά την επίσπευση της ανάκρισης και εκδίκασης αξιοποίνων πράξεων βουλευτών
Γιώργος Φλωρίδης
Βαρθολομαίος από το Προεδρικό Μέγαρο: «Ο ρατσισμός και οι φυλετικές διακρίσεις είναι μακριά από το ήθος της Ορθοδοξίας»
Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, οι αναφορές στην ειρήνη και τον διαθρησκειακό διάλογο και η αιχμή κατά όσων «διασπούν την πανορθόδοξη ενότητα»
Τασούλας, Βαρθολομαίος
Νίκος Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: «Μπαλώματα αντί για λύσεις, επικοινωνία αντί για πολιτική»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη ΝΔ ότι αφήνει τους πολίτες αντιμέτωπους με ακρίβεια, ακριβά ενοίκια και ισχυρά ολιγοπώλια, τονίζοντας πως «υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος»
Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ
Newsit logo
Newsit logo