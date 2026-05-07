Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα 14,3 μονάδων για τη ΝΔ – Αρνητικό κλίμα για νέα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Μεγάλο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN, καθώς στην αναγωγή επί των έγκυρων προηγείται με 28,8%, έναντι 14,5% του ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά των 14,3 ποσοστιαίων μονάδων επιβεβαιώνει την κυριαρχία της ΝΔ στο κομματικό σκηνικό, την ώρα όμως που η κυβέρνηση δέχεται ισχυρή πίεση από την ακρίβεια και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,3%, η Ελληνική Λύση 8,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,9%, το ΚΚΕ 6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,9%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,1%, οι Δημοκράτες και το ΜέΡΑ25 με 2,2%, η Νίκη με 1,8% και η Νέα Αριστερά με 0,9%. Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η αδιευκρίνιστη ψήφος, στο 22%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.

Πρώτη η ΝΔ στην αναγωγή – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

Στην αναγωγή επί των έγκυρων, η ΝΔ ανεβαίνει στο 28,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 14,5%. Τρίτη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 10,9%, πολύ κοντά στην Πλεύση Ελευθερίας, η οποία συγκεντρώνει 10,1%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 5%.

Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 4%, οι Δημοκράτες με 3,2%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, η Νίκη με 2,3% και η Νέα Αριστερά με 1,2%. Το «άλλο κόμμα» φτάνει στο 9,5%, ένδειξη της πολυδιάσπασης αλλά και της αναζήτησης εναλλακτικών επιλογών από τμήμα του εκλογικού σώματος.

Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Αρνητικό είναι το κλίμα για τα σενάρια νέων κομμάτων υπό πρόσωπα που έχουν βρεθεί ή βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Το 72,5% απαντά ότι σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 23,2% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε.

Για πιθανό κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 67,9% απαντά αρνητικά και το 25,1% θετικά. Ακόμη πιο χαμηλή είναι η προοπτική κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 83,1% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε, έναντι 13,3% που απαντά θετικά.

Μητσοτάκης πρώτος στην καταλληλότητα

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 23,1%, διατηρώντας μεγάλη απόσταση από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δεύτερος εμφανίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, οριακά μπροστά από τον Κυριάκο Βελόπουλο, που συγκεντρώνει 7,9%, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με 7,8%.

Ακολουθούν η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,3%, ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,7%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,6% και ο Δημήτρης Νατσιός με 1,4%. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι το 20,2% απαντά «κανένας», ενώ το 15,6% επιλέγει «άλλος».

Πλειοψηφικό αίτημα για πρόωρες εκλογές

Στο ερώτημα ποιες πρέπει να είναι οι άμεσες κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 51% απαντά ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Το 18,5% τάσσεται υπέρ ενός άμεσου και ευρέος ανασχηματισμού, ενώ το 14,4% προκρίνει έναν περιορισμένο και στοχευμένο ανασχηματισμό. Μόλις το 10,6% θεωρεί ότι η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει χωρίς αλλαγές.

Τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές

Την ίδια ώρα, στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα ήθελαν οι πολίτες να σχηματιστεί μετά τις επόμενες εκλογές, η αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ συγκεντρώνει 17,8%, ενώ η οικουμενική κυβέρνηση 17,3%. Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ επιλέγει το 6,1%, όσο και κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα της Αριστεράς. Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προτιμά το 4,5%, ενώ χαμηλότερα κινούνται τα σενάρια συνεργασιών με Ελληνική Λύση, Καρυστιανού ή κόμμα Τσίπρα.

Αρνητική αξιολόγηση για ακρίβεια και μέτρα στήριξης

Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση. Το 66,7% κρίνει μη ικανοποιητικούς τους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των οικονομικών επιπτώσεων, ειδικά ως προς το πλαφόν στα κέρδη εταιρειών σε καύσιμα και τρόφιμα. Θετική αξιολόγηση δίνει το 30,8%.

Αρνητικά αξιολογούνται και τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για οικογένειες με παιδιά και συνταξιούχους, καθώς το 52,4% τα κρίνει μη ικανοποιητικά, έναντι 38% που τα αποτιμά θετικά. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι, παρά το προβάδισμα της ΝΔ, το κόστος ζωής εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός παράγοντας πολιτικής φθοράς.

«Όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Το 71,1% δηλώνει ότι «μάλλον/σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή», με το 25,1% να απαντά πως «σίγουρα/μάλλον αξίζει τρίτη θητεία» η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ισχυρή πίεση για προανακριτική

Βαρύ πολιτικό αποτύπωμα αφήνει και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 79,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 14,9%.

Παράλληλα, το 60,7% απαντά ότι το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση ασυλίας 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ είναι καθοριστικό για την ψήφο του στις επόμενες εκλογές. Το 35,7% δηλώνει ότι δεν είναι καθοριστικό.

Ακόμη, το 71,7% θεωρεί λανθασμένο να είναι ξανά υποψήφιοι οι βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε άρση ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μόλις το 22,9% το θεωρεί σωστό.

Στήριξη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Με φόντο τις κυβερνητικές και εσωκομματικές αιχμές κατά της Λάουρα Κοβέσι, το 71,3% απαντά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. Αντίθετα, το 22,3% θεωρεί ότι στις ενέργειές της υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες.

Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον ρόλο της Δικαιοσύνης, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την πολιτική διαχείριση των δικογραφιών.

Για τις υποκλοπές

Την ίδια ώρα, 7 στους 10 συμφωνούν με την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.