Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ – Πώς αποτιμούν οι πολίτες τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την εξωτερική πολιτική, τις συνεργασίες και την άμυνα της χώρας
Την ανησυχία των πολιτών για τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και τις συνέπειες που τους προβληματίζουν περισσότερο, καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της Pulse που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/5/26) από τον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse σε σύγκριση πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δηλώνει το ίδιο ανήσυχο 39% και περισσότερο το 37% με τις πρώτες ημέρες  του πολέμου

Οι συνέπειες του πολέμου που ανησυχούν περισσότερο τους πολίτες είναι η οικονομία (50%) και η στρατιωτική εμπλοκή (15%). Περισσότερο, σύμφωνα με την έρευνα, ανησυχούν για την οικονομία άνθρωποι που ασχολούνται με τα οικιακά (60%) αλλά και επιχειρηματίες και επαγγελματίες (58%).

Τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είναι σε σωστή κατεύθυνση σύμφωνα με το 45% ενώ το 43% των ανθρώπων που ερωτήθηκαν, απάντησαν αρνητικά.

Θετικές απαντήσεις για τις αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την κατάσταση που έχει προκύψει, έδωσε το 50% ενώ το 40% απάντησε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.

Αρνητικοί οι πολίτες για κόμματα με επικεφαλής Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Το 53% λέει σίγουρα όχι για το αν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. 

Στην ίδια ερώτηση αλλά για τον Αντώνη Σαμαρά, το 62% απάντησε σίγουρα όχι ενώ για ένα κόμμα με επικεφαλής της Μαρία Καρυστιανού το 52% απάντησε σίγουρα όχι.

Στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνει η ΝΔ 24%, το ΠΑΣΟΚ 12% ενώ «Ελληνική λύση» και «Πλεύση Ελευθερίας» συγκεντρώνουν από 7,5%

Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνουν η ΝΔ 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5%, «Ελληνική λύση» και «Πλεύση Ελευθερίας» συγκεντρώνουν από 9%, το ΚΚΕ 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5%

