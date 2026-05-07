Μπέος κατά Καρυστιανού: «Εκμεταλλεύεται τον θάνατο του παιδιού της για πολιτικούς λόγους»

«Πέθανε το παιδί της και πολιτεύεται; Με τι προσόντα;» διερωτάται ο δήμαρχος Βόλου
Μαρία Καρυστιανού και Αχιλλέας Μπέος
«Εκμεταλλεύεται το παιδί της, ας κάτσει σπίτι της», λέει, ανάμεσα σε άλλα, ο Αχιλλέας Μπέος για τη Μαρία Καρυστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα και να πάρει μέρος στις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Νέο 103,3 FM», ο Αχιλλέας Μπέος σχολίασε τις πληροφορίες που θέλουν τη Μαρία Καρυστιανού να εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την προοπτική αυτή και ασκώντας έντονη κριτική.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Βόλου, σε μία δημοκρατία κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτική διαδικασία, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να απαγορευτεί σε κανέναν να κατέλθει στον πολιτικό στίβο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι, στην περίπτωση που υπάρξει τέτοια κίνηση, θα υπάρξει και αντίστοιχη πολιτική κριτική.

Ο κύριος Μπέος υποστήριξε ότι δεν συμφωνεί με τη σύνδεση της πολιτικής δράσης με την προσωπική τραγωδία, εκφράζοντας την άποψη ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενδέχεται να δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο δημόσιος διάλογος οφείλει να βασίζεται σε πολιτικές θέσεις και προτάσεις.

Ο δήμαρχος είπε συγκεκριμένα: «Θα κάνουμε κριτική και σε αυτή. Εκμεταλλεύεται το παιδί της. Ας κάτσει σπίτι της. Πέθανε το παιδί της και πολιτεύεται; Με τι προσόντα; Αλλά στη δημοκρατία έτσι είναι. Καλά κάνει. Θες να κατέβεις, κατέβα. Αλλά όχι να εκμεταλλεύεσαι τον θάνατο του παιδιού σου…».

Όπως σημειώνει το thenewspaper.gr, η τοποθέτηση του Αχιλλέα Μπέου αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αγγίζει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα που σχετίζεται με την τραγωδία των Τεμπών και τις εξελίξεις γύρω από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής.

