Δημοσκόπηση MRB: Στις 14,4 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση – «Αγκάθι» παραμένει η ακρίβεια

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει ξεκάθαρα πρώτο κόμμα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το Open, με την Ελληνική Λύση να περνάει στην τρίτη θέση.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 14,4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, ενώ στη Βουλή αν γίνονται αύριο εκλογές θα έμπαιναν δέκα κόμματα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 28,1%

ΠΑΣΟΚ 13,7%

Ελληνική Λύση 12%

Πλεύση Ελευθερίας 11,1%

ΚΚΕ 8,1%

ΣΥΡΙΖΑ 5,2%

Φωνή Λογικής 4,1%

ΜέΡΑ25 3,7%

Νίκη 3,1%

Κίνημα Δημοκρατίας 3,1%

Νέα Αριστερά 2,1%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα

Στο ερώτημα για το καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 22,6% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 9,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,5%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,7%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,4% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,3%





Αναφορικά με τον ΟΠΕΠΕΚΕ το 58,7% θεωρεί πως τα προβλήματα οφείλονται στην κυβέρνηση και την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων ενώ το 30,5% σε παθογένειες.

Όσο για το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη και επιστραφούν τα λεφτά το 77,2% λέει όχι και σίγουρα όχι ενώ το 19,7% ναι και σίγουρα ναι.

Για τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή με 54% και ακολουθούν, η απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου με 25,1%, η υγεία 21,1%, το ύψος εισοδημάτων 19,5% και το μεταναστευτικό με 14,1%.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά οι πολίτες θα τα ψήφιζαν σε ποσοστό 22,3% και 14,1% αντίστοιχα.

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ως προς την αποτελεσματικότητα οι πολίτες τα αξιολογούν θετικά σε ποσοστό 29,3% και αρνητικά σε ποσοστό 60,7%.

Παράλληλα το 59,3% θεωρεί πως είναι λιγότερα από όσα επιτρέπει η κατάσταση της ελληνικής οικονομία και το 30,9% όσα επιτρέπει ή και περισσότερα.

Στο ερώτημα ποια εισοδήματα ευνοούν περισσότερο οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ οι απαντήσεις είναι οι ακόλουθες;

Χαμηλά εισοδήματα 9,6%

Μεσαία εισοδήματα 12,8%

Υψηλά εισοδήματα 35,4%

Όλους εξίσου 6,2%

Κανέναν ουσιαστικά 29,6%

Σε προσωπικό επίπεδο οι πολίτες τονίζουν πως το 59,8% δεν επηρεάζεται καθόλου από τα μέτρα της ΔΕΘ, το 28,3% λίγο, το 6,5% αρκετά και το 0,6% πολύ.

Όσον αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης η άποψη των πολιτών είναι η ακόλουθη

Συγκεκριμένα το 27,8% θεωρεί πως είναι ή μάλλον είναι ρεαλιστικά και σωστά κοστολογημένα ενώ το 40,2% έχει αντίθετη άποψη. Παράλληλα το 29,8% δηλώνει πως δεν γνωρίζει.