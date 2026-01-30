Δημοσκόπηση Οpinion Poll: 7 στους 10 στο ΠΑΣΟΚ υπέρ της έναρξης διαλόγου στην Κεντροαριστερά, διαρροές προς Καρυστιανού και Τσίπρα

Η συζήτηση για τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ –και κυρίως για το τι μπορεί να συνιστά «κυβερνητική προοπτική» απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη– επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς νέα ευρήματα δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Dnews αποτυπώνουν μια βάση που δείχνει να προκρίνει τη λογική των συνεργασιών και να ζητά πιο δεσμευτική στάση έναντι της Νέας Δημοκρατίας.

Επτά στους δέκα ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρει η δημοσκόπηση της Opinion Poll, δηλώνουν υπέρ μιας συνεργασίας με κόμμα στα αριστερά του, ενώ το 62% θεωρεί ότι «ένα κόμμα μόνο του δεν μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη». Το ίδιο δείγμα εμφανίζεται να στηρίζει σε ποσοστό 60,3% την ιδέα να υπάρξει στο συνέδριο του κόμματος ψήφισμα που θα αποκλείει ρητά μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ–ΝΔ, όπως έχει προτείνει ο Χάρης Δούκας, πρόταση που δεν υιοθετεί η ηγεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα αυτή συνυπάρχει με μια σχετική εσωτερική «ρευστότητα». Παρότι το 68,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να το ψηφίσει, καταγράφεται και ένα αξιοσημείωτο 29,6% που απαντά «λίγο» ή «καθόλου πιθανό». Την ίδια ώρα, το 60,6% εκτιμά ότι το συνέδριο μπορεί να λειτουργήσει ως νέα αφετηρία για πιο δυναμική παρουσία και αύξηση των ποσοστών.

Σε ό,τι αφορά τη μετεκλογική στάση, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις της ηγεσίας περί μη συνεργασίας με τη ΝΔ, σχεδόν τρεις στους δέκα (29,6%) θεωρούν ότι, αν η ΝΔ δεν είναι αυτοδύναμη, τελικά μπορεί να υπάρξει συνεργασία, ενώ το 66,7% πιστεύει ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Στο ίδιο πλαίσιο, καθαρή πλειοψηφία (63,9%) υιοθετεί και την πρόταση για προκριματικές εκλογές στην επιλογή υποψηφίων βουλευτών, ως μέσο ενίσχυσης της συμμετοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ευρύτερο «κάδρο» της Κεντροαριστεράς: το 68,9% των ερωτηθέντων κρίνει θετική την έναρξη διαλόγου μεταξύ των δυνάμεών της, θεωρώντας ότι θα την καταστήσει υπολογίσιμο αντίπαλο της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στα ευρήματα της Opinion Poll αποτυπώνεται και το περιθώριο «διείσδυσης» υπό ίδρυση σχημάτων στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Η δυνητική ψήφος για ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού φθάνει στο 10,2% (πολύ/αρκετά πιθανό), με την πλειονότητα (80,5%) να το αποκλείει. Αντίστοιχα, ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει δυνητική ψήφο 8,9%, με το 82,5% να δηλώνει ότι δεν θα το στήριζε.