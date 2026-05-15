Αλεξάνδρα Σδούκου: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι «νέος», η κοινωνία θυμάται το κόστος της διακυβέρνησής του

Με σαφείς αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα, μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά και σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, έδωσε το πολιτικό στίγμα της Πειραιώς ενόψει του συνεδρίου του κόμματος. Μιλώντας την Παρασκευή στο ΕΡΤnews και στον Αθήνα 9,84, έβαλε στο κάδρο τις διεργασίες για νέους πολιτικούς φορείς, την παρέμβαση της Μαρίας Καρυστιανού και την υπόθεση του ακινήτου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η «μεγάλη λαϊκή παράταξη» από το Κέντρο έως τη δημοκρατική Δεξιά.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου επέμεινε ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τον ιστορικό της ρόλο ως ο βασικός εκφραστής του ευρύτερου κεντροδεξιού χώρου, ενώ έστρεψε τα βέλη της στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η ελληνική κοινωνία «θυμάται πολύ καλά» την περίοδο της διακυβέρνησής του και το πολιτικό κόστος που, όπως υποστήριξε, άφησε πίσω της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Τσίπρας δεν είναι ούτε νέος ούτε φρέσκος»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επιχείρησε να αποδομήσει το αφήγημα πολιτικής επανεκκίνησης του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία έχει ήδη σχηματίσει σαφή εικόνα. «Ο κ. Τσίπρας δεν είναι ούτε καινούργιος ούτε φρέσκος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Σδούκου. «Είναι το ίδιο πρόσωπο που δίχασε τους πολίτες και έφερε κόστος μετρήσιμο στις τσέπες τους και στην καθημερινότητά τους».

Το συνέδριο και το βλέμμα στο 2030

Η Αλεξάνδρα Σδούκου χαρακτήρισε το συνέδριο της ΝΔ «συνέδριο απολογισμού και στοχοθεσίας», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να αναδείξει τόσο το έργο της όσο και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου. «Αυτά που υποσχεθήκαμε το 2023 τα υλοποιήσαμε. Μπορεί να μην αρκούν πάντα, αλλά τα κάναμε», είπε, προσθέτοντας ότι η ΝΔ θα παρουσιάσει τις παρεμβάσεις που θεωρεί αναγκαίες «για να μη διακινδυνεύσει η έως τώρα πρόοδος και για να χτίσουμε στέρεες βάσεις για την Ελλάδα του 2030». Σύμφωνα με την ίδια, το κυβερνών κόμμα επιδιώκει να εμφανιστεί ως δύναμη πολιτικής σταθερότητας απέναντι σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο και σε κινήσεις που «επενδύουν στην οργή και την αμφισβήτηση».

Αιχμές για το κόμμα Καρυστιανού

Στο πλαίσιο αυτό, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σχολίασε και το ενδεχόμενο πολιτικής κίνησης από τη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι απευθύνεται σε εντελώς διαφορετικό κοινό από εκείνο της Νέας Δημοκρατίας. «Αν δει κανείς τη ρητορική και τις τοποθετήσεις, θα καταλάβει ότι επενδύει κυρίως στον θυμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο θυμός δεν παράγει λύσεις και προτάσεις». Αντιπαραβάλλοντας τη στρατηγική της κυβέρνησης, υποστήριξε ότι η ΝΔ «δεν επενδύει στον θυμό, αλλά στη δύναμη της ομαλότητας και των λύσεων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίθεση στον Ανδρουλάκη για το ακίνητο

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου και για την υπόθεση του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη που μισθώνεται από το Δημόσιο. «Ξέχασε ένα εκατομμύριο στη δήλωση του πόθεν έσχες και το απέδωσε σε λάθος», είπε, σπεύδοντας πάντως να διευκρινίσει ότι η ΝΔ δεν θέτει ζήτημα νομιμότητας, αλλά «ηθικής διάστασης». «Το ερώτημα είναι αν μπορεί ένα κομματικό μεγαλοστέλεχος, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση του κόμματός του κόβει μισθούς και συντάξεις, να παίρνει νοίκια από το Δημόσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «υβρίζει συνεχώς» και ότι «ευτελίζει» το θεσμικό του αξίωμα με εκφράσεις όπως «συμμορία» για την κυβέρνηση.

Το μήνυμα προς Σαμαρά

Για τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, η Αλεξάνδρα Σδούκου απέφυγε να υιοθετήσει συγκρουσιακή γραμμή, αφήνοντας ωστόσο σαφή πολιτική αιχμή. «Ο κ. Σαμαράς δεν έχει εκδηλώσει την πρόθεση να κάνει κόμμα», είπε αρχικά, για να προσθέσει πως ελπίζει ότι «θα ζυγίσει πολύ προσεκτικά τι θα κάνει». «Στο ζύγι της ιστορίας, όχι της πρόσκαιρης πολιτικής επικαιρότητας», κατέληξε, σε μια αποστροφή που ερμηνεύεται ως μήνυμα αποφυγής κινήσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εσωτερικούς κραδασμούς στη γαλάζια παράταξη.