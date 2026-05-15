Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άρση ασυλίας εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας – Θετική γνώμη μόνο από τη ΝΔ, αποχώρησε η αντιπολίτευση

Πολύωρη και με ένταση ήταν, το μεσημέρι της Παρασκευής (15.05.2026), η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση για την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με αφορμή πέντε αιτήματα που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή.



Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγήθηκε, κατά πλειοψηφία, την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο δικογραφίες, με τη θετική γνώμη μόνο των βουλευτών της ΝΔ, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία. Η Πλεύση Ελευθερίας κατήγγειλε τη διαδικασία ως άκυρη και πολιτικά μεθοδευμένη.

Από τα πέντε αιτήματα, τα τέσσερα αφορούν υποθέσεις που σχετίζονται με τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, ενώ το πέμπτο αφορά τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμηση, σχετικά με όσα είχε αναφέρει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αρχικά την αναβολή της συνεδρίασης, υποστηρίζοντας ότι δεν της είχαν διαβιβαστεί εγκαίρως τα σχετικά στοιχεία. Ζήτησε επίσης την εξαίρεση του προέδρου της Επιτροπής, Γιώργου Γεωργαντά, υποστηρίζοντας ότι δεν διασφαλίζονται όροι αντικειμενικότητας στη διαδικασία. Παράλληλα, φέρεται να κατήγγειλε τη ΝΔ για «κατάχρηση εξουσίας» και «πρωτοφανή πολιτική μεθόδευση».

Το αίτημα εξαίρεσης του Γιώργου Γεωργαντά απορρίφθηκε από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα δήλωσαν «παρών», πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία το υπερψήφισε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου γνωστοποίησε ότι θα μηνύσει τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας για τα θέματα ακυρότητας που, όπως υποστήριξε, προέκυψαν, ενώ του καταλόγισε μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ του Άδωνι Γεωργιάδη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από μικρή τα έχω βάλει με τη μαφία, αυτούς θα φοβηθώ;».

Για τη συνέχιση της συνεδρίασης, η ΝΔ πρότεινε να διαχωριστούν οι υποθέσεις. Συγκεκριμένα, οι δύο από τις πέντε δικογραφίες —εκείνη που αφορά τη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη και εκείνη που αφορά μήνυση δικαστικών λειτουργών από τη δίκη των Τεμπών— αποφασίστηκε να συζητηθούν σήμερα, ενώ οι υπόλοιπες τρεις θα εξεταστούν το πρωί της Δευτέρας.

Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Η αντιπολίτευση διαφώνησε με τη διαδικασία, καταγγέλλοντας ότι πάσχει ακυρότητας, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο τριήμερο για την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής. Μετά τη διαφωνία αυτή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν.

Έτσι, η Επιτροπή, με τη συμμετοχή μόνο των βουλευτών της ΝΔ, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να γνωμοδοτήσει προς την Ολομέλεια υπέρ της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τις δύο δικογραφίες.

Το επόμενο ραντεβού έχει οριστεί για τη Δευτέρα (18.05.2026), οπότε η Επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει εκ νέου για τα υπόλοιπα τρία εισαγγελικά αιτήματα.