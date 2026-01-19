Πολιτική

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τα κόμματα που «πιέζονται» από την Μαρία Καρυστιανού – Στις 16,8 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

«Χαμηλές πτήσεις» για νέα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά - Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών - Επτακομματική η Βουλή στις επόμενες εκλογές
Η ΝΔ παραμένει πρώτη με διαφορά 16,8% έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 ενώ ιδιαίτερη δυναμική έχει αποκτήσει ένα νέο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα σύμφωνα πάντα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε από το Action24 η Μαρία Καρυστιανού παίρνει ψήφους από όλο το φάσμα των πολιτικών κομμάτων ενώ «πιέζει» ιδιαίτερα τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, τη Νίκη αλλά και το ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη «χαμηλές πτήσεις» καταγράφουν νέα κόμματα υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ στην παράσταση νίκη η ΝΔ προηγείται με τεράστια διαφορά και ακολουθεί το «άλλο» κόμμα. 

Από κει πέρα στα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης οι πολίτες ανησυχούν ιδιαίτερα για τις διεθνείς εξελίξεις και ζητούν ισχυρή ηγεσία.

Όσο για την ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας ενώ οι πολίτες θεωρούν πως τα οικονομικά τους θα χειροτερέψουν το 2026. 

Για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Καρυστιανού το 54,1% λέει καθόλου, το 16,1% πολύ, το 13,2% αρκετά, το 12,4% λίγο και το 4,1% δεν απάντησε.

Παράλληλα το 50,1% θεωρεί πως το κόμμα Καρυστιανού θα επηρεάσει οριζόντια όλους τους χώρους, το 7,8% τη Δεξιά, το 7,6% την Κεντροαριστερά, το 6,3% την Κεντροδεξιά, το 6,2% την Αριστερά και το 5,1% το κέντρο.

Στο πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Καρυστιανού ανά κομματική προέλευση πολύ ή αρκετά λέει το 18,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 44,9% του ΣΥΡΙΖΑ, το 28% του ΠΑΣΟΚ, το 21,2% του ΚΚΕ, το 41,7% της Ελληνικής Λύσης, το 40,7% της Πλεύσης Ελευθερίας και το 44% της Νίκης.

Στην ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα το 68,1% λέει καθόλου, το 11,4% λίγο, το 9,9% αρκετά, το 7,2% πολύ και το 3,4% δεν απάντησε.

Για ένα νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά το 74,4% λέει δεν θα το ψήφιζε καθόλου, το 12,8% λίγο, το 6,6% αρκετά, το 3,8% πολύ και ένα 2,4% δεν απάντησε.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29% και ακολουθεί ο κανένας με 28,7% και ο άλλος με 9,2%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,8% ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,5%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6,1%.

Στην παράσταση νίκη η ΝΔ έχει ποσοστό 53,9%, άλλο κόμμα το 12,1%, το ΠΑΣΟΚ με 4,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2% και η Ελληνική Λύση με 3,7%.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 24,4%
ΠΑΣΟΚ 10,8%
Πλεύση Ελευθερίας 8,5%
Ελληνική Λύση 8,1%
ΚΚΕ 6,6%
ΣΥΡΙΖΑ 3,4%
Φωνή Λογικής 3,4%
ΜέΡΑ25 1,9%
Νίκη 1,7%
Νέα Αριστερά 1%
Σπαρτιάτες 0,9%
Άλλο 9%
Αναποφάσιστοι 19,1%

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων έιναι τα εξής:

ΝΔ 30,2%
ΠΑΣΟΚ 13,4%
Πλεύση Ελευθερίας 10,4%
Ελληνική Λύση 10,1%
ΚΚΕ 8,2%
ΣΥΡΙΖΑ 4,2%
Φωνή Λογικής 4,2%
ΜέΡΑ25 2,4%
Νίκη 2,1%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%
Νέα Αριστερά 1,2%
Σπαρτιάτες 1,1%

Άλλο 11,1%Στο ερώτημα για το ποιο πρόβλημα θεωρείτε πως σοβαρό για τη χώρα το 51% λέει ακρίβεια/πληθωρισμός, το 31% οικονομία/ανάπτυξη το 15% απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου, το 15% η διαφθορά, το 13% η κατάσταση στο ΕΣΥ.

Το 2026 τα προσωπικά σας οικονομικά θα χειροτερέψουν λέει το 44,3%, θα παραμείνουν τα ίδια λέει το 38,5% και θα βελτιωθούν λέει μόλις το 15,2%.

Για τον αποκλεισμό των εθνικών οδών από τους αγρότες για τα αιτήματά τους το 53,5% λέει όχι και μάλλον όχι, το 42,5% ναι και μάλλον ναι.

Παράλληλα το 57% υποστηρίζει πως η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε σημαντικό τμήμα των αγροτών, ενώ το 33,7% θεωρεί πως το έκανε.

Στην ερώτηση πως κρίνετε τη στάση της αντιπολίτευσης στο αγροτικό το 66,6% λέει λάθος και μάλλον λάθος, το 18,5% σωστή και μάλλον σωστή και ένα 14,9% Δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Στο αν σας ανησυχούν οι γεωπολιτικές αναταράξεις/συγκρούσεις το τελευταίο διάστημα το 83,% λέει πολύ/αρκετά και μόλις το 14,4% λίγο/καθόλου.

Στο αν αυτές απαιτούν στη χώρα πολιτική σταθερότητα και ισχυρή ηγεσία το 80,7% λέει ναι και όχι το 13,2%.

