Δημοσκόπηση Pulse: Στο 11,5% η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ – Ποιοι θα ψήφιζαν Σαμαρά, πού στρέφονται οι αναποφάσιστοι

Νέα δεδομένα για τους πολιτικούς συσχετισμούς μετά τη ΔΕΘ καταγράφει η δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, η οποία παρουσιάστηκε την Τετάρτη (16.09.2026), με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη. Η έρευνα, με το βλέμμα στραμμένο και στις επόμενες εκλογές, εξετάζει παράλληλα το δυνητικό ακροατήριο ενός νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Στη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 26,5% στην πρόθεση ψήφου, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στο 15% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,5%, ενώ παρουσιάζεται και υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων.

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Παράλληλα, ενόψει των επόμενων εκλογών, η έρευνα μετρά πόσοι από τους ψηφοφόρους της ΝΔ θα μπορούσαν να στραφούν σε ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αλλά και το αποτύπωμα που άφησαν στη ΔΕΘ οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας.

Πρόθεση ψήφου: Στο 26,5% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15%

Στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 26,5%, έναντι 26% στην προηγούμενη μέτρηση που εμφανίζεται στην καρτέλα, ενώ η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη μέτρηση.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,5%, από 10%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 7,5%, από 7%. Το ΚΚΕ καταγράφεται στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 5% και η Φωνή Λογικής στο 3%.

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Χαμηλότερα, το ΜέΡΑ25 βρίσκεται στο 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Στο «άλλο» τοποθετείται το 4,5%, αποχή, λευκό ή άκυρο επιλέγει το 1,5%, ενώ οι αναποφάσιστοι και όσοι δεν απαντούν ανέρχονται στο 11%, έναντι 11,5% στην προηγούμενη μέτρηση.

Υπόθεση – σενάριο κατανομής αναποφάσιστων: 30,5% η ΝΔ, 17% η ΕΛΑΣ

Διαφορετική είναι η εικόνα στο υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων που παρουσιάζει η Pulse.

Σε αυτή την περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνεται στο 30,5%, με την ΕΛΑΣ στο 17% και το ΠΑΣΟΚ στο 12%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,5%, το ΚΚΕ με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,5% αντίστοιχα και η Φωνή Λογικής με 3,5%.

Το ΜέΡΑ25 καταγράφεται στο 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%, ενώ η κατηγορία «άλλο» βρίσκεται στο 5%.

Δημοσκόπηση Pulse: Ποιοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Σαμαρά

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μέτρηση για ένα υποθετικό νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Η Pulse διαχωρίζει στην καρτέλα της δύο κατηγορίες ψηφοφόρων: τους «αποσυσπειρωμένους», δηλαδή όσους ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 αλλά σήμερα δεν επαναλαμβάνουν την ίδια επιλογή στην πρόθεση ψήφου, και τους «συσπειρωμένους», οι οποίοι ψήφισαν ΝΔ το 2023 και εξακολουθούν να δηλώνουν ότι θα την ψηφίσουν.

Μεταξύ των αποσυσπειρωμένων ψηφοφόρων της ΝΔ, το 15% δηλώνει ότι «σίγουρα» θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά και ακόμη 17% ότι «μάλλον» θα το ψήφιζε.

Στους συσπειρωμένους ψηφοφόρους της ΝΔ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι αισθητά χαμηλότερα: 2% απαντά «σίγουρα ναι» και 6% «μάλλον ναι».

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός: 30% Μητσοτάκης, 17% Τσίπρας

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30%, ποσοστό ίδιο με εκείνο της προηγούμενης μέτρησης που παρατίθεται στην έρευνα.

Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 17%, επίσης χωρίς μεταβολή, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 8%, από 7%. Το 13% επιλέγει «κανένας/άλλος», έναντι 17% προηγουμένως.

Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, η Μαρία Καρυστιανού με 4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2% αντίστοιχα και η Ρένα Δούρου, ο Δημήτρης Νατσιός, ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 1% έκαστος. Στο 5% βρίσκεται το «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Πόσο ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα κρίνονται τα μέτρα της ΔΕΘ

Στην αποτίμηση των μέτρων και των εξαγγελιών που παρουσίασαν στη ΔΕΘ οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, τα ευρήματα καταγράφουν διαφορετικούς βαθμούς θετικής και αρνητικής αξιολόγησης.

Για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 30% τις θεωρεί από «αρκετά» έως «απόλυτα» ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, ενώ 40% απαντά από «λίγο/ελάχιστα» έως «καθόλου».

Για τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, το αντίστοιχο θετικό ποσοστό βρίσκεται στο 16%, ενώ 44% τις αξιολογεί από λίγο έως καθόλου ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες.

Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, το 17% τις χαρακτηρίζει από αρκετά έως απόλυτα ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, ενώ το 55% απαντά από λίγο έως καθόλου.

Αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων στη ΔΕΘ

Στην ευρύτερη αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 32% θετικές γνώμες, έναντι 54% αρνητικών, με 14% να μην εκφράζει γνώμη.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, οι θετικές γνώμες διαμορφώνονται στο 25% και οι αρνητικές στο 54%, ενώ το 21% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει επίσης 25% θετικές γνώμες, έναντι 57% αρνητικών, με το 18% να βρίσκεται στην κατηγορία «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Η Pulse καταγράφει και διαφοροποιήσεις ανά επαγγελματική κατηγορία στις θετικές αξιολογήσεις. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται στους συνταξιούχους, με 45%, ενώ ακολουθούν οι οικιακά απασχολούμενοι με 35%, ο ιδιωτικός τομέας με 30%, οι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες με 27% και ο δημόσιος τομέας με 25%.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη οι θετικές κρίσεις φτάνουν στο 35% μεταξύ επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, στο 30% στους συνταξιούχους, στο 27% στον δημόσιο τομέα, στο 22% στους οικιακά απασχολούμενους και στο 18% στον ιδιωτικό τομέα.

Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, το υψηλότερο θετικό ποσοστό καταγράφεται στον δημόσιο τομέα, με 36%, και ακολουθούν οι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες με 27%, ο ιδιωτικός τομέας με 26%, οι συνταξιούχοι με 24% και οι οικιακά απασχολούμενοι με 13%.

Στους αυτοχαρακτηριζόμενους κεντροαριστερούς, πάντως, οι θετικές γνώμες για την παρουσία και τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ φτάνουν στο 52%, έναντι 45% για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ποια οικονομικά μέτρα αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια

Σε ξεχωριστό ερώτημα για το ποια από τα οικονομικά μέτρα και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της, το 25% επιλέγει εκείνα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 19% εκείνα του Αλέξη Τσίπρα και το 11% του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ωστόσο, η συχνότερη απάντηση είναι «κανένας» με 31%, ενώ το 14% δηλώνει ότι δεν έχει άποψη ή δεν απαντά.

Ελληνοτουρκικά: Στο 54% η αυξημένη ανησυχία

Οι σχέσεις με την Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά εξακολουθούν να προκαλούν αυξημένη ανησυχία σε περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες.

Τον Σεπτέμβριο, το 54% απαντά ότι ανησυχεί «αρκετά έως πολύ», έναντι 56% τον Ιούλιο, 55% τον Μάιο και 53% τον Μάρτιο.

Το 21% δηλώνει ότι ανησυχεί «μέτρια», από 22% τον Ιούλιο και τον Μάιο και 23% τον Μάρτιο. Αντίθετα, το 17% απαντά ότι ανησυχεί «λίγο, ελάχιστα έως καθόλου», ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τον Ιούλιο και χαμηλότερο από το 18% του Μαΐου και το 19% του Μαρτίου.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από την Pulse RC για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, σε πανελλαδικό δείγμα 1.106 ενηλίκων με δικαίωμα ψήφου. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, τηλεφωνικά και μέσω web/online δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η στάθμιση έγινε ως προς το φύλο, την ηλικία, την περιοχή και την εκλογική συμπεριφορά. Σύμφωνα με την εταιρεία, το δειγματοληπτικό σφάλμα, με διάστημα βεβαιότητας 95%, κυμαίνεται εντός του ±2,9%.