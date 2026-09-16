ΠΑΣΟΚ: Μετά το άνοιγμα Πάνα στην ΕΛΑΣ, η Αναστασίου δείχνει ΣΥΡΙΖΑ – Συνάντηση Ανδρουλάκη με βουλευτές

Νέες αναταράξεις προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ και…. πονοκέφαλο στον Νίκο Ανδρουλάκη η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο δύο στελέχη του κόμματος φάνηκαν να κάνουν «άνοιγμα» προς τα αριστερά: ο Απόστολος Πάνας προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και η Βάσια Αναστασίου προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το νέο επεισόδιο ήρθε την Τετάρτη (16.09.2026), όταν η Βάσια Αναστασίου δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ενδεχομένως» αποτελεί κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει προγραμματικός διάλογος, μόλις μία ημέρα μετά την αναφορά Πάνα ότι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα κινείται «στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας». Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται έτσι αντιμέτωπο με μια συζήτηση που η ηγεσία του επιχειρεί να κρατήσει στο πεδίο της πολιτικής αυτονομίας, αλλά στελέχη του επαναφέρουν επίμονα στο πεδίο των πιθανών συνεργασιών.

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Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τους βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη το μεσημέρι της Τετάρτης (16.09.2026). Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατευθύνθηκε στην αίθουσα 111 της Βουλής για συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ οι δημόσιες τοποθετήσεις Πάνα και Αναστασίου έχουν ανοίξει εκ νέου ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: με ποιους θα μπορούσε να συζητήσει την επομένη των εκλογών και πού τελειώνει η στρατηγική της αυτόνομης πορείας.

Βάσια Αναστασίου: «Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά»

Η Βάσια Αναστασίου ήταν σαφής ως προς τη δυνατότητα διαλόγου με τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας την Τετάρτη στο ραδιόφωνο του Alpha.

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά», ανέφερε, περιγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο αντιλαμβάνεται τις πιθανές μετεκλογικές συνεννοήσεις.

Την ίδια στιγμή, έθεσε σαφή διαχωριστική γραμμή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και επέμεινε στην ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να προσέλθει στις εκλογές με αυτόνομο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Η αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, δεν έμεινε σε μια γενική επίκληση του διαλόγου. Η κ. Αναστασίου εντόπισε συγκεκριμένα πεδία στα οποία θεωρεί ότι υπάρχουν προγραμματικές συγκλίσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων το ιδιωτικό χρέος, το συνταξιοδοτικό και τη μείωση του ΦΠΑ.

Ο «γνήσιος» ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας που «ξεφουσκώνει»

Ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε ο τρόπος με τον οποίο η Βάσια Αναστασίου περιέγραψε τις δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση.

Ξεκαθάρισε ότι, κατά την άποψή της, το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να ασκεί προσωποκεντρική πολιτική και ότι το ζήτημα δεν είναι εάν στον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης ή η Έλενα Ακρίτα, αλλά το περιεχόμενο των πολιτικών προτάσεων.

Μίλησε μάλιστα για δυνατότητα σύγκλισης με τον «γνήσιο» ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας επιφυλάξεις για το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικοί συσχετισμοί μέχρι τις εκλογές.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, πάντως, η εκτίμησή της ήταν διαφορετική, καθώς ανέφερε ότι τον βλέπει «να ξεφουσκώνει».

Είχε προηγηθεί ο Πάνας: Η ΕΛΑΣ «κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας»

Η νέα τοποθέτηση ήρθε μόλις μία ημέρα μετά την παρέμβαση του Απόστολου Πάνα, η οποία είχε ήδη προκαλέσει πολιτική αναταραχή και την αντίδραση τόσο της ΝΔ όσο και της ίδιας της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ερωτηθείς στη Naftemporiki TV για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, απέφυγε να κλείσει την πόρτα.

«Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση;», ανέφερε.

Η φράση προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Δημήτρη Καιρίδη.

«Α, μπράβο… Ωραία… Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα», σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Πού είναι το κακό, κ. Καιρίδη; Εμένα μου κάνει εντύπωση…», απάντησε ο Απόστολος Πάνας.

Ο Δημήτρης Καιρίδης έβαλε τότε στη συζήτηση την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Γιάννη Μανιάτη: «Τους ρωτήσατε ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές τους;».

«Γιατί να ρωτήσω την Άννα Διαμαντοπούλου ή τον κύριο Μανιάτη; Είναι πολιτικές, ιστορικές καταβολές, οι οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα», ήταν η απάντηση Πάνα.

Παύλος Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ έγινε «δορυφόρος» του Τσίπρα

Η ΝΔ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την τοποθέτηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να τη μετατρέψει σε συνολικό πολιτικό επιχείρημα κατά της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι «είναι πλέον φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα».

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους. Η Χαριλάου Τρικούπη αποστασιοποιήθηκε από την τοποθέτηση Πάνα, κάνοντας λόγο για «άστοχες προσωπικές απόψεις» και διαμηνύοντας ότι «τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα επιχείρησε να επιστρέψει την επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο: «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται», ανέφερε, κατηγορώντας τον Παύλο Μαρινάκη ότι αξιοποιεί «άστοχες προσωπικές απόψεις» για να αλλάξει την πολιτική ατζέντα.