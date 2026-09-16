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Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης: Στο τέλος Σεπτεμβρίου οι αποφάσεις για νέα μέτρα στήριξης – Προσωπική άποψη για το επίδομα ανεργίας

«Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Real Fm και τον Νίκο Χατζηνικολάου, το πρωί της Τετάρτης (16.9.26).

Όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, γίνονται συνεχώς συσκέψεις και έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης.

Παράλληλα, κάλεσε να μην καλλιεργείται κλίμα πανικού γύρω από τις τιμές των καυσίμων και τα σενάρια για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης.

«Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Καταρχάς δεν χρειάζεται πανικός. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο», είπε.

Ο Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε τη δυνατότητα λήψης μέτρων στήριξης με την κατάσταση της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιονομική εικόνα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς όμως να προαναγγείλει συγκεκριμένη παρέμβαση.

Αναφερόμενος στην αναφορά του για το επίδομα ανεργίας, που προκάλεσε αντιδράσεις, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη, και το είχε διευκρινίσει εξαρχής, και πως δεν υπάρχει στον σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του.

«Ήταν ένας μοναδικός και αγαπητός καλλιτέχνης και όλο αυτό ήταν μια σοκαριστική είδηση. Το τι έγινε και τι δεν έγινε, θα το βρει η Δικαιοσύνη. Ζούμε δυστυχώς στην εποχή των τηλεδικαστηρίων και των ραδιοδικαστηρίων. Η οικογένεια θέλει Δικαιοσύνη και ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να πει τι έχει συμβεί και τι όχι» είπε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκφράζοντας τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

«Ο υπουργός Υγείας έχει μια πολύ ειλικρινή και καθαρή θέση. Δεν πήγε να κρυφτεί για τις ευθύνες του Κράτους. Και δείχνοντας και μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, προανήγγειλε και κάποιες παρεμβάσεις» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

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