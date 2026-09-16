Ηλίας Κασιδιάρης: Οι κινήσεις για τις εκλογές μετά την αποφυλάκιση – Το σενάριο της Ένωσης των Ελλήνων, τι ισχύει για Νίκη και Παλμό

Στο παρασκήνιο γύρω από το πολιτικό «όχημα» με το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει την επιστροφή του στις εκλογές βρίσκεται πλέον ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Δομοκού. Ο πρώην βουλευτής και ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής έχει προαναγγείλει την επιστροφή του στην πολιτική δράση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει να συμμετάσχει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή στο Live News του Mega, το απόγευμα της Τετάρτης (16.09.2026), ο Ηλίας Κασιδιάρης εξετάζει τις επιλογές του για τις εκλογές, με ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι να αφορά τη συμμετοχή του μέσω ήδη υπάρχοντος κόμματος που δεν εκπροσωπείται στη Βουλή. Στο κάδρο μπαίνει η «Ένωση των Ελλήνων», την οποία έχουν δημιουργήσει τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες, ενώ οι κινήσεις του πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τη δημόσια τοποθέτησή του τη Δευτέρα.

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Το σενάριο της «Ένωσης των Ελλήνων»

Όπως μετέδωσε η Χριστίνα Κοραή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιώργος Δημητροκάλης, Γιάννης Μανούσος και Κωνσταντίνος Βαλτογιάννης έχουν δημιουργήσει εδώ και περίπου έναν χρόνο την «Ένωση των Ελλήνων», ένα κόμμα με το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, προτίθενται να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές.

Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Γιάννη Μανούσο, ο οποίος της επιβεβαίωσε ότι το κόμμα έχει δημιουργηθεί από τους τρεις και ότι το όνομά του έχει κατατεθεί στον Άρειο Πάγο.

Η «Ένωση των Ελλήνων» μπαίνει έτσι στα σενάρια που εξετάζονται για τις επόμενες κινήσεις Κασιδιάρη, χωρίς ωστόσο να προκύπτει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία για συμμετοχή του σε αυτή. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, ο ίδιος αναμένεται τη Δευτέρα (21.09.2026) να γνωστοποιήσει τις αποφάσεις του.

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Ηλίας Κασιδιάρης: Το σενάριο της υποψηφιότητας με υπάρχον κόμμα

Στο τραπέζι βρίσκεται παράλληλα το ενδεχόμενο ο Ηλίας Κασιδιάρης να επιχειρήσει να είναι υποψήφιος βουλευτής με ήδη υπάρχον πολιτικό φορέα του ιδεολογικού χώρου στον οποίο κινείται, παρέχοντας ταυτόχρονα δημόσια στήριξη στο συγκεκριμένο κόμμα.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο Live News, ο Κασιδιάρης διατηρεί στενές σχέσεις με τους τρεις ανεξάρτητους βουλευτές που βρίσκονται πίσω από την «Ένωση των Ελλήνων». Το κατά πόσο, πάντως, ένα τέτοιο σχήμα θα μπορούσε τελικά να συμμετάσχει στις εκλογές αποτελεί διαφορετικό ζήτημα, το οποίο θα κριθεί με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Διάψευση για κόμμα από τον αδελφό του

Το ρεπορτάζ μετέφερε επίσης διάψευση των πληροφοριών που ήθελαν τον αδελφό του Ηλία Κασιδιάρη να έχει προχωρήσει σε ενέργειες για τη δημιουργία πολιτικού φορέα.

Όπως ανέφερε η Χριστίνα Κοραή, επικαλούμενη τη συνήγορο του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή, ο αδελφός του δεν έχει καταθέσει σχετικό αίτημα, με την πλευρά του πρώην βουλευτή να διαψεύδει επισήμως το συγκεκριμένο σενάριο.

Τι ισχύει για τη «Νίκη» και τον «Παλμό»

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Νίκη δεν βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ηλία Κασιδιάρη.

Διαφορετική περίπτωση αποτελεί ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος προέρχεται από τη Νίκη και έχει δημιουργήσει τον πολιτικό φορέα «Παλμός». Κατά τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή, ο ίδιος βρίσκεται σε επαφές με τον Ηλία Κασιδιάρη.

Ηλίας Κασιδιάρης: «Θα επιστρέψω στην πρώτη γραμμή»

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (15.09.2026) από τις φυλακές Δομοκού, όπου τον περίμεναν υποστηρικτές του. Αμέσως μετά την έξοδό του προανήγγειλε την επιστροφή του στην πολιτική δράση, δηλώνοντας ότι θα επιστρέψει «στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων».

Η συνήγορός του, Βάσω Πανταζή, είχε ήδη αναφέρει πριν από την αποφυλάκισή του ότι θεωρεί δεδομένη την κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα και ότι ο ίδιος θα τοποθετηθεί δημοσίως για τις αποφάσεις του.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και εξέτιε την ποινή του στις φυλακές Δομοκού. Η αποφυλάκισή του πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 μετά την ολοκλήρωση της έκτισης της ποινής του.