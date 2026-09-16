Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Προσβλητικό για τη Δημοκρατία το δίλημμα: Μητσοτάκης ή Ερντογάν»

Σε ευθεία πολιτική σύγκρουση με τον πρωθυπουργό πέρασε την Τετάρτη (16.09.2026) ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τη Συνταγματική Αναθεώρηση να γίνεται το πεδίο μιας πολύ ευρύτερης αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εκλογές, την οικονομία και τα εθνικά θέματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» που είχε θέσει νωρίτερα ο πρωθυπουργός και τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να καλλιεργήσει φόβο στην κοινωνία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας από το βήμα της Βουλής στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστήριξε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση χρησιμοποιήθηκε για μια «συγκινητική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων», με το ΠΑΣΟΚ να σηκώνει το γάντι απέναντι στα διλήμματα του πρωθυπουργού. «Από το “Μητσοτάκης ή χάος” πήγατε στο “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”», είπε, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο δίλημμα προσβλητικό για τη Δημοκρατία.

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Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε έτσι να απαντήσει ευθέως στην επιχειρηματολογία που είχε αναπτύξει λίγο νωρίτερα ο πρωθυπουργός περί «σταθερότητας» απέναντι στον κίνδυνο «αναταραχής και ακυβερνησίας».

«Δηλαδή η δημοκρατική αλλαγή στην εξουσία είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα; Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν πρέπει να έχουμε εκλογές;», διερωτήθηκε.

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Ποια ελπίδα δίνετε;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» που είχε διατυπώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να το αντιστρέψει.

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«Ποια ελπίδα δίνετε;», διερωτήθηκε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να «τρομοκρατήσει την κοινωνία».

Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε έτσι από τις επιμέρους διατάξεις της Συνταγματικής Αναθεώρησης στο κεντρικό πολιτικό δίλημμα ενόψει των επόμενων εκλογών, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απορρίπτει την κυβερνητική επιχειρηματολογία που συνδέει την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης.

«Η ΝΔ που χρεοκόπησε την Ελλάδα μάς κάνει μαθήματα»

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και όταν η αντιπαράθεση πέρασε στην οικονομία, απαντώντας στην αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «λογικής Ανδρουλάκη του “πάρε κόσμε”» και «ακοστολόγητων υποσχέσεων».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέτεινε ότι το πρόγραμμα του κόμματός του είναι κοστολογημένο και αποτελεί, όπως είπε, «την απάντηση σε όλα», ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ ότι πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση «έλεγε μεγάλα λόγια», την ώρα που σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει καταρρεύσει.

«Η παράταξη που πήγαινε στις Βρυξέλλες με τα δημοσιονομικά σε χαρτοπετσέτες μάς κάνει μαθήματα. Η παράταξη που κυνήγησε τον Γεωργίου για τα πλαστά στοιχεία που στέλνατε στις Βρυξέλλες μάς κάνει μαθήματα. Η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα και μετά σήκωνε τα χέρια ψηλά και έλεγε “Ζάππεια”», ανέφερε, εξαπολύοντας μετωπική επίθεση στη ΝΔ για τη διαχείριση της οικονομίας πριν από την κρίση αλλά και για τη στάση της στα χρόνια των μνημονίων.

Μετωπική για το άρθρο 86: «Έχουμε 157 και γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια τη Δικαιοσύνη;»

Η σύγκρουση επέστρεψε στη συνέχεια στον πυρήνα της Συνταγματικής Αναθεώρησης και ειδικότερα στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απορρίπτει την κυβερνητική πρόταση και να κατηγορεί τη ΝΔ ότι δεν προχωρά στην ουσιαστική διάκριση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τη δικαστική διερεύνηση.

Απευθυνόμενος στους πολίτες, διερωτήθηκε: «Τι περιμένετε από εμάς; Να στηρίξουμε αυτό που λέει η ΝΔ;».

Και συνέχισε, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους: «Που εννοεί αναθεώρηση του άρθρου 86, με την τελική απόφαση να την παίρνει η Βουλή και να μπορεί ξανά ο επόμενος κ. Γεωργιάδης να λέει “έχουμε 157 και γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια τη Δικαιοσύνη”;».

«Γιατί αυτό λέει η δική σας αναθεώρηση», πρόσθεσε απευθυνόμενος στα έδρανα της ΝΔ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη ΝΔ «αμετανόητη» και αντέταξε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 86, υποστηρίζοντας ότι το ζητούμενο είναι η ουσιαστική διάκριση των εξουσιών και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Πυρά για Πρόεδρο της Δημοκρατίας και άρθρο 16

Στο στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και η στάση της κυβέρνησης ως προς τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλόγισε στη ΝΔ ότι για «μικροκομματικούς λόγους» επέλεξε εν ενεργεία βουλευτή της για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα, για να προσθέσει δηκτικά: «Και μας λέτε να σας εμπιστευτούμε».

Κατηγόρησε, παράλληλα, την κυβέρνηση για «επικοινωνιακά παιχνίδια» γύρω από το άρθρο 110, ενώ για το άρθρο 16 επικαλέστηκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία, όπως υποστήριξε, «μας δικαιώνει απόλυτα για τα παιχνίδια που κάνετε».

«Αμετανόητη η ΝΔ» – Η κόντρα για την αξιολόγηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε και στο επιχείρημα του πρωθυπουργού για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης, αλλά διαφωνεί με τη σύνδεσή της με την άρση της μονιμότητας.

«Πού αλλού υπάρχει αυτό; Αυτά είναι επικοινωνιακά παιχνίδια», ανέφερε, απορρίπτοντας την κυβερνητική προσέγγιση.

Συνολικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να αντιστρέψει την κατηγορία Μητσοτάκη ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει εγκλωβιστεί σε ένα «τυφλό όχι», υποστηρίζοντας ότι οι διαφωνίες του κόμματός του αφορούν το περιεχόμενο των προτεινόμενων αλλαγών και όχι την ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων.

«Ένας άλλος δρόμος για μια Ελλάδα που τους χωρά όλους»

Κλείνοντας την πολιτική του αντεπίθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε τη συζήτηση στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών.

«Προτείναμε έναν άλλο δρόμο, για μια Ελλάδα που τους χωρά όλους», ανέφερε και συνέχισε, δίνοντας σαφές εκλογικό στίγμα στην τοποθέτησή του: «Είναι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή, μέχρι την ημέρα των εκλογών».