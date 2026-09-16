Μητσοτάκης στον ΣΕΛΠΕ: «Πρέπει να σεβόμαστε τον πολίτη, δεν είμαστε εκ προοιμίου αναντικατάστατοι» – Πρόκληση και εργαλείο η AI

Στην ανάγκη να υπάρχει άμεση επαφή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος.
Ο πρωθυπουργός Κυριακος Μητσοτάκης μίλησε για το λεγόμενο «retail politics», εξηγώντας ότι ακόμη και σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο, η προσωπική επαφή και η εμπιστοσύνη δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία του διαλόγου της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης με την αγορά, ώστε να εντοπίζονται προβλήματα και να αναζητούνται λύσεις. Εξήρε τον ρόλο του ΣΕΛΠΕ ως θεσμικού συνομιλητή της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση προβλημάτων και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών.
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Αναφερόμενος στην οικονομία και στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως βασικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα έχει καλύψει περίπου τα δύο τρίτα της απόστασης που τη χώριζε από την Ευρώπη μετά την οικονομική κρίση. Υποστήριξε ακόμη ότι έχει επιτευχθεί οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη χωρίς να δημιουργούνται δημοσιονομικοί κίνδυνοι. Τόνισε, ωστόσο, ότι η βελτίωση των οικονομικών δεικτών πρέπει να γίνεται αισθητή και στην καθημερινότητα των πολιτών.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση από το 2019 για τις επιχειρήσεις, κάνοντας λόγο για αλλαγές στη φορολογία, στις εργοδοτικές εισφορές και στο θεσμικό πλαίσιο. Όπως υποστήριξε, το κράτος πρέπει να βοηθά την επιχειρηματικότητα και όχι να αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξή της.
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Τεχνητή νοημοσύνη και θέσεις εργασίας
Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη και τις αλλαγές που μπορεί να προκαλέσει στην αγορά εργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει ανησυχία για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στο φυσικό λιανεμπόριο.
Παράλληλα, παρουσίασε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα εργαλείο που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, χωρίς απαραίτητα να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησής της στο gov.gr, στην υγεία και στην πολιτική προστασία, σημειώνοντας ότι σύντομα θα αρχίσουν να φαίνονται πιο καθαρά οι αλλαγές στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.
Έδωσε επίσης έμφαση στην εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων πάνω στις νέες τεχνολογίες, ενώ σημείωσε ότι τα δεδομένα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αξία στη νέα ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η AI δημιουργεί πρακτικά αλλά και ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν εγκαίρως.
Τι είπε για τις κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τις κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Όπως υποστήριξε, υπάρχουν ανισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω του τεράστιου όγκου κινεζικών προϊόντων που φτάνει στις διεθνείς αγορές.
Σημείωσε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξετάζονται μέτρα για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού, στα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται πρόσθετοι φόροι ή δασμοί. Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να αναζητούν και να επιλέγουν φθηνότερα προϊόντα.
Αντίστοιχη αναφορά έκανε στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία και στην πίεση που ασκεί στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κινηθεί προς αυστηρότερους κανόνες, με τρόπο όμως που θα δίνει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρόνο να προσαρμοστούν.
Ακρίβεια, έλεγχοι και ηλεκτρονικές συναλλαγές
Για τις τιμές στην αγορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στη σημασία του ανταγωνισμού για τη συγκράτησή τους. Ανέφερε ότι οι δυνατότητες άμεσης κρατικής παρέμβασης στο κόστος είναι περιορισμένες, ενώ έδωσε έμφαση στους ελέγχους, στους ξεκάθαρους κανόνες και στην επιβολή προστίμων όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.
Μίλησε ακόμη για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την οποία παρουσίασε ως σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών βοηθά στην αύξηση των δημόσιων εσόδων και περιορίζει σταδιακά τη χρήση μετρητών.
Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται ότι ορισμένες φορές αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση σαν τη διοίκηση μιας επιχείρησης. Όπως είπε, δεν θεωρεί απαραίτητα αρνητική μια τέτοια προσέγγιση.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική μπορεί να πάρει μαθήματα από το λιανεμπόριο, ακούγοντας τον πολίτη, σεβόμενη τις ανάγκες του και προσαρμοζόμενη γρήγορα στις αλλαγές.
«Δεν είμαστε εκ προοιμίου αναντικατάστατοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία της ταχύτητας, της προσαρμοστικότητας και της λήψης αποφάσεων σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς.