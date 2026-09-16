Μητσοτάκης στον ΣΕΛΠΕ: «Πρέπει να σεβόμαστε τον πολίτη, δεν είμαστε εκ προοιμίου αναντικατάστατοι» – Πρόκληση και εργαλείο η AI

Στην ανάγκη να υπάρχει άμεση επαφή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος.

Ο πρωθυπουργός Κυριακος Μητσοτάκης μίλησε για το λεγόμενο «retail politics», εξηγώντας ότι ακόμη και σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο, η προσωπική επαφή και η εμπιστοσύνη δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία του διαλόγου της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης με την αγορά, ώστε να εντοπίζονται προβλήματα και να αναζητούνται λύσεις. Εξήρε τον ρόλο του ΣΕΛΠΕ ως θεσμικού συνομιλητή της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση προβλημάτων και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών.

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Αναφερόμενος στην οικονομία και στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως βασικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα έχει καλύψει περίπου τα δύο τρίτα της απόστασης που τη χώριζε από την Ευρώπη μετά την οικονομική κρίση. Υποστήριξε ακόμη ότι έχει επιτευχθεί οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη χωρίς να δημιουργούνται δημοσιονομικοί κίνδυνοι. Τόνισε, ωστόσο, ότι η βελτίωση των οικονομικών δεικτών πρέπει να γίνεται αισθητή και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση από το 2019 για τις επιχειρήσεις, κάνοντας λόγο για αλλαγές στη φορολογία, στις εργοδοτικές εισφορές και στο θεσμικό πλαίσιο. Όπως υποστήριξε, το κράτος πρέπει να βοηθά την επιχειρηματικότητα και όχι να αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξή της.

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Τεχνητή νοημοσύνη και θέσεις εργασίας

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη και τις αλλαγές που μπορεί να προκαλέσει στην αγορά εργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει ανησυχία για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στο φυσικό λιανεμπόριο.

Παράλληλα, παρουσίασε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα εργαλείο που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, χωρίς απαραίτητα να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησής της στο gov.gr, στην υγεία και στην πολιτική προστασία, σημειώνοντας ότι σύντομα θα αρχίσουν να φαίνονται πιο καθαρά οι αλλαγές στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Έδωσε επίσης έμφαση στην εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων πάνω στις νέες τεχνολογίες, ενώ σημείωσε ότι τα δεδομένα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αξία στη νέα ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η AI δημιουργεί πρακτικά αλλά και ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν εγκαίρως.