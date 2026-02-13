Πολιτική

Δωρεά για το ΚΑΤ: Σύσκεψη στο Μαξίμου για νέο κτήριο χειρουργείων και ανακαίνιση ιατρικών μονάδων

Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξετάστηκε η ιεράρχηση των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, με στόχο να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του νοσοκομείου
Μητσοτάκης στο ΚΑΤ
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλήρως ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών, στο ΚΑΤ (Φωτογραφία αρχείου / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Στην ανέγερση νέου κτηρίου που θα στεγάσει υπερσύγχρονα χειρουργεία και στην εκτεταμένη ανακαίνιση κλινικών και μονάδων του ΚΑΤ θα κατευθυνθεί η δωρεά του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, όπως συζητήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13.02.2026) σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη συνεδρίαση, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξετάστηκε η ιεράρχηση των παρεμβάσεων, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα πιο επείγοντα έργα και να περιοριστεί στο ελάχιστο η επιβάρυνση στη λειτουργία του ΚΑΤ, το οποίο εφημερεύει καθημερινά. Κεντρικό έργο της δωρεάς θα αποτελέσει η δημιουργία νέου κτηρίου για τα χειρουργεία, με δεδομένο ότι στο ΚΑΤ πραγματοποιούνται ετησίως περίπου 16.000 επεμβάσεις –εκ των οποίων το 40% είναι έκτακτες– ενώ νοσηλεύονται κατά μέσο όρο 25.000 ασθενείς, γεγονός που το καθιστά κομβικό κέντρο τραύματος και ορθοπεδικής στην ευρύτερη περιοχή.

«Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικά για το ΚΑΤ», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η απόφαση του Ιδρύματος να στηρίξει οικονομικά τον πλήρη εκσυγχρονισμό του νοσοκομείου «επί της αρχής» προβλέπει, πέρα από το νέο κτήριο χειρουργείων, και «την πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου νοσοκομείου». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Νέλλος Κανελλόπουλος ανέφερε ότι αποτελεί «χαρά και τιμή» να στηριχθεί η προσπάθεια αναβάθμισης του ΕΣΥ, την οποία η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα.

Σύσκεψη στο Μαξίμου για ΚΑΤ
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη δωρεά του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου στο ΚΑΤ (Πηγή φωτογραφίας: EUROKINISSI)

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι νέες εγκαταστάσεις του ΚΑΤ θα ακολουθούν τις καλύτερες προδιαγραφές για ορθοπεδικά περιστατικά, με σαφώς οριοθετημένες «καθαρές» και «ακάθαρτες» ζώνες. Η κατασκευή νέου κτηρίου εκτιμάται ότι θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου κατά την περίοδο των έργων, ενώ στη συνέχεια θα επιτρέψει την αξιοποίηση των υφιστάμενων χειρουργικών αιθουσών στον δεύτερο όροφο του κεντρικού κτηρίου, που έχουν επιβαρυνθεί από τη μακρόχρονη χρήση και τον αυξημένο όγκο περιστατικών.

Η δωρεά προβλέπεται να αξιοποιηθεί και για την ουσιαστική ανακαίνιση σειράς ιατρικών μονάδων και κλινικών –μεταξύ άλλων γενικής χειρουργικής, νευρολογικής, νευροχειρουργικής, παθολογικής, ορθοπεδικής, θωρακοχειρουργικής και πλαστικής χειρουργικής– καθώς και για την αντικατάσταση εκατοντάδων κλινών ασθενών. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται, ακόμη, έργα αναμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, όπως ο κήπος του νοσοκομείου.

Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος, καρπός πολύμηνης συνεργασίας με το υπουργείο Υγείας, έρχεται σε συνέχεια αναβαθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία εξαετία στο ΚΑΤ, όπως η ενίσχυση της ΜΕΘ –η οποία διαθέτει πλέον 51 κλίνες– ο εκσυγχρονισμός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, η εγκατάσταση συστήματος ιχνηλάτησης για τους ασθενείς που προσέρχονται στα ΤΕΠ και η πλήρης ανακαίνιση του κέντρου αποκατάστασης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, από πλευράς Ιδρύματος, ο κ. Κανελλόπουλος, η ταμίας Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου και ο σύμβουλος Αλέξης Κομνηνός. Από την κυβέρνηση παρόντες ήταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής και ο διοικητής του ΚΑΤ Ιωάννης Ηλιόπουλος. Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε «βαθύτατη ευγνωμοσύνη» προς το Ίδρυμα, σημειώνοντας ότι, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει με κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, «οι κρατικοί μόνο πόροι δεν επαρκούν», ενώ υπογράμμισε πως η δωρεά θα δρομολογηθεί αμέσως μετά την κύρωση της σχετικής σύμβασης από τη Βουλή.

