Πολιτική

Εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού: Σε ισχύ τουλάχιστον 18 μήνες μετά τις επόμενες εκλογές

Νομοθετική βελτίωση στο άρθρο 12 για την επιστολική ψήφο των αποδήμων - Να αποφευχθούν διαφορετικοί τρόποι εκλογής σε διαδοχικές κάλπες ζήτησε ο πρωθυπουργός
Κάλπη, εκλογές
Στιγμιότυπο από την εκλογική διαδικασία για τις ευρωεκλογές του 2024 (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Με μεταβατική ρύθμιση 18 μηνών «κλειδώνει» η εφαρμογή του νέου συστήματος για την εκλογική περιφέρεια αποδήμου ελληνισμού, όπως προβλέπει νομοθετική βελτίωση που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο άρθρο 12 του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο.

Σύμφωνα με τη βελτίωση, οι διατάξεις που αφορούν τη δημιουργία της τριεδρικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού θα ισχύσουν «σε κάθε περίπτωση, όχι νωρίτερα από 18 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας των επόμενων εκλογών».

Η παρέμβαση ήρθε μετά τη δευτερολογία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε «εύλογο» τον προβληματισμό που είχε θέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τον τρόπο εκλογής των Ελλήνων εκτός επικράτειας σε περίπτωση διπλών εκλογικών αναμετρήσεων στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως ζήτησε από τον υπουργό να υπάρξει διάταξη ώστε «το νέο σύστημα να ισχύσει 18 μήνες μετά την επόμενη εκλογική αναμέτρηση», προκειμένου –όπως είπε– «να μη βρεθούμε στο ενδεχόμενο να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εκλογής σε απανωτές εκλογές, εφόσον αυτές χρειαστούν».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
122
98
97
79
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παύλος Μαρινάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: «Για ακόμη μία φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για την αποστολή φρεγατών και F-16, την αυξημένη επιφυλακή και τους επαναπατρισμούς, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για την εκλογική περιφέρεια κατοίκων εξωτερικού και για την «πολιτικοποίηση» των υποκλοπών
Παύλος Μαρινάκης
Πυρά της αντιπολίτευσης για την «εμπλοκή» της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή: Τα δύσπεπτα φασόλια, ο Λουδοβίκος και οι βάσεις των ΗΠΑ
Η συζήτηση στην Ολομέλεια εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση για την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, τον ρόλο των ελληνικών υποδομών και την αμυντική συνδρομή προς την Κύπρο, με το σχέδιο νόμου για την επιστολική ψήφο να περνά σε δεύτερο πλάνο
Βουλή
6
Ρήγμα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ: Ραγκούσης και Μαντζουράνης υπέρ της αποστολής ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο
Με κοινή δήλωση τα στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν «απροϋπόθετη» στήριξη της Μεγαλονήσου με φρεγάτες και μαχητικά, στον απόηχο των εσωκομματικών ζυμώσεων για τη στάση απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν
Μαντζουράνης και Ραγκούσης
Νίκος Δένδιας για απόφαση Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου»
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι η δημοκρατική έννομη τάξη διαθέτει τα μέσα να προστατεύεται από εγκληματικές οργανώσεις που δρουν υπό τον μανδύα κόμματος και έκανε αναφορά στις πρωτοβουλίες του από το 2012
Δίκη Χρυσής Αυγής, Εφετείο
Μητσοτάκης κατά Κουτσούμπα για την Κύπρο και αιχμές για «πατριώτες της φακής»: «Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές»
Ο πρωθυπουργός πήρε τον λόγο αμέσως μετά την παρέμβαση του γγ του ΚΚΕ, απορρίπτοντας την κριτική περί «εμπλοκής» και μιλώντας για «αμηχανία» κομμάτων δεξιότερα της ΝΔ στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Κυριάκος Μητσοτάκης 79
Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε την πρωτοβουλία με την πρόσφατη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών, ενώ προειδοποίησε για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και ζήτησε να μη χρησιμοποιηθούν οι ελληνικές βάσεις για πολεμικές επιχειρήσεις
Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo