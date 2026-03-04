Εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού: Σε ισχύ τουλάχιστον 18 μήνες μετά τις επόμενες εκλογές

Με μεταβατική ρύθμιση 18 μηνών «κλειδώνει» η εφαρμογή του νέου συστήματος για την εκλογική περιφέρεια αποδήμου ελληνισμού, όπως προβλέπει νομοθετική βελτίωση που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο άρθρο 12 του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο.

Σύμφωνα με τη βελτίωση, οι διατάξεις που αφορούν τη δημιουργία της τριεδρικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού θα ισχύσουν «σε κάθε περίπτωση, όχι νωρίτερα από 18 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας των επόμενων εκλογών».

Η παρέμβαση ήρθε μετά τη δευτερολογία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε «εύλογο» τον προβληματισμό που είχε θέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τον τρόπο εκλογής των Ελλήνων εκτός επικράτειας σε περίπτωση διπλών εκλογικών αναμετρήσεων στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως ζήτησε από τον υπουργό να υπάρξει διάταξη ώστε «το νέο σύστημα να ισχύσει 18 μήνες μετά την επόμενη εκλογική αναμέτρηση», προκειμένου –όπως είπε– «να μη βρεθούμε στο ενδεχόμενο να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εκλογής σε απανωτές εκλογές, εφόσον αυτές χρειαστούν».