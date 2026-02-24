Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει ποινικές ευθύνες για Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη στο πόρισμά της

Τη θέση ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη διατυπώνει η Νέα Δημοκρατία στο πόρισμά της για την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδίδοντας παράλληλα τα προβλήματα του Οργανισμού σε διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες.

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι η επιλογή συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής, αντί Προανακριτικής, αποδείχθηκε «θεσμικά ορθή», καθώς –όπως αναφέρουν– ανέδειξε τη μακρά διάρκεια και το εύρος των δυσλειτουργιών στον αγροτικό τομέα. Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλούνται καταθέσεις μαρτύρων, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης και η Παρασκευή Τυχεροπούλου, υποστηρίζοντας ότι από τη διαδικασία δεν στοιχειοθετήθηκαν ποινικές ευθύνες για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Κατά την αποτίμηση της πλειοψηφίας, οι δυσλειτουργίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι συγκυριακές, αλλά συνδέονται με διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος. Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη στρέφουν τα πυρά τους και προς την αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν σοβαρές ευθύνες ως προς την εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», ενώ κάνουν αναφορές και σε πρόσωπα που –κατά τους ίδιους– συνδέονται με το ΠΑΣΟΚ.

Τι αναφέρει το πόρισμα για Βορίδη και Αυγενάκη

Για τον Μάκη Βορίδη, η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι «ουδέποτε παρενέβη» στη διεξαγωγή ελέγχων ή στην αποδέσμευση συγκεκριμένων ΑΦΜ, προσθέτοντας ότι, με βάση τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί έως το 2019, η εφαρμογή της τεχνικής λύσης αποτελούσε πρακτικά μονόδρομο, ελλείψει προόδου σε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και άλλες αναγκαίες διοικητικές πράξεις.

Αντίστοιχα, για τον Λευτέρη Αυγενάκη, το πόρισμα της πλειοψηφίας αναφέρει ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η ειδική υπόσταση της συνέργειας ή/και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Σύμφωνα με την ίδια επιχειρηματολογία, όσα του αποδίδονται στηρίζονται, κατά βάση, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες τρίτων προσώπων και όχι σε δικές του πράξεις ή άλλα άμεσα στοιχεία. Η δε παρέμβασή του για την ολοκλήρωση των ελέγχων, την αποδέσμευση και πληρωμή μόνο των ΑΦΜ που πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και την παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων δεν τις πληρούσαν, παρουσιάζεται από τη Ν.Δ. ως ενέργεια στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας και όχι ως ποινικά ελέγξιμη πράξη.

Συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει, όπως αναφέρουν, τις μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα, με στόχο οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους και να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον.

Στο πόρισμα της πλειοψηφίας περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία για τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής, με έμφαση στην έκταση της διαδικασίας: η Επιτροπή λειτούργησε επί πέντε μήνες, πραγματοποίησε 50 συνεδριάσεις συνολικής διάρκειας περίπου 350 ωρών, ενώ κατέθεσαν 76 μάρτυρες, εκ των οποίων –σύμφωνα με τη Ν.Δ.– οι 55 αφορούσαν την περίοδο διακυβέρνησης της ίδιας. Η πλειοψηφία προβάλλει τα στοιχεία αυτά ως ένδειξη πρόθεσης για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.