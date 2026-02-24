Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ ζητεί Προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη

Αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, με επίκεντρο τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ στην πορισματική του έκθεση για την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πόρισμα 148 σελίδων που κατατέθηκε στη Γραμματεία της Εξεταστικής, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για συνειδητή πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να προκρίνει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής γενικού χαρακτήρα, αντί της προσήκουσας διαδικασίας προκαταρκτικής εξέτασης με συγκεκριμένο αντικείμενο διερεύνησης ποινικών ευθυνών, όπως αυτές περιγράφονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνιστά κατάχρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος με σκοπό την προστασία πρώην μελών της κυβέρνησης από ενδεχόμενο δικαστικό έλεγχο. «Η κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποίησε το άρθρο 86 για να προστατεύσει τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη από τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών τους ευθυνών», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με αναφορά σε «θεσμική εκτροπή» που πλήττει τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου.

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι αναφέρει το ΠΑΣΟΚ για Βορίδη και Αυγενάκη

Σύμφωνα με τη συνδυαστική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων –τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις μαρτυρικές καταθέσεις– το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Ειδικότερα, στο πόρισμα αναφέρεται ότι οι δύο πρώην υπουργοί, Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, φέρονται να παρείχαν συνδρομή σε πράξεις απιστίας που αποδίδονται σε διοικήσεις και διαχειριστές του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της διαχείρισης αγροτικών ενισχύσεων ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως.

Η συνδρομή αυτή, κατά το ΠΑΣΟΚ, συνίσταται:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην έγκριση ή ανοχή κατανομών βοσκοτόπων με καταχρηστικό χαρακτήρα.

Στη δημιουργία περιβάλλοντος περιορισμένων ελέγχων.

Στην απομάκρυνση προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως οι Γρηγόριος Βάρρας και Ευάγγελος Σημανδράκος.

Σε ενέργειες ή παραλείψεις που αφορούν τη στοχοποίηση υπηρεσιακών παραγόντων.

Για τον Λευτέρη Αυγενάκη, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει επιπλέον ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε απιστία, ιδίως σε σχέση με καταγγελλόμενες πιέσεις για αποδεσμεύσεις ύποπτων ΑΦΜ και καταβολή ενισχύσεων σε πρόσωπα που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι η στάση συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων που ενίσχυσαν τους ελέγχους αποδεικνύει ότι η «αδράνεια» δεν ήταν αναγκαστική, αλλά πολιτική επιλογή.

Με βάση τα παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ κρίνει επιβεβλημένη τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος, με δυνατότητα επέκτασης σε τυχόν νέα στοιχεία.

Διαβάστε εδώ το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ για την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.