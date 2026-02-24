Πολιτική

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ ζητεί Προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη

Στην πορισματική του έκθεση, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταλογίζει στην κυβερνητική πλειοψηφία «συγκάλυψη» και κάνει λόγο για σοβαρές ενδείξεις ποινικών ευθυνών των δύο πρώην υπουργών
Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στιγμιότυπο από συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, με επίκεντρο τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ στην πορισματική του έκθεση για την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πόρισμα 148 σελίδων που κατατέθηκε στη Γραμματεία της Εξεταστικής, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για συνειδητή πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να προκρίνει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής γενικού χαρακτήρα, αντί της προσήκουσας διαδικασίας προκαταρκτικής εξέτασης με συγκεκριμένο αντικείμενο διερεύνησης ποινικών ευθυνών, όπως αυτές περιγράφονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνιστά κατάχρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος με σκοπό την προστασία πρώην μελών της κυβέρνησης από ενδεχόμενο δικαστικό έλεγχο. «Η κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποίησε το άρθρο 86 για να προστατεύσει τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη από τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών τους ευθυνών», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με αναφορά σε «θεσμική εκτροπή» που πλήττει τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου.

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι αναφέρει το ΠΑΣΟΚ για Βορίδη και Αυγενάκη

Σύμφωνα με τη συνδυαστική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων –τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις μαρτυρικές καταθέσεις– το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Ειδικότερα, στο πόρισμα αναφέρεται ότι οι δύο πρώην υπουργοί, Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, φέρονται να παρείχαν συνδρομή σε πράξεις απιστίας που αποδίδονται σε διοικήσεις και διαχειριστές του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της διαχείρισης αγροτικών ενισχύσεων ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως.

Η συνδρομή αυτή, κατά το ΠΑΣΟΚ, συνίσταται:

  • Στην έγκριση ή ανοχή κατανομών βοσκοτόπων με καταχρηστικό χαρακτήρα.
  • Στη δημιουργία περιβάλλοντος περιορισμένων ελέγχων.
  • Στην απομάκρυνση προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως οι Γρηγόριος Βάρρας και Ευάγγελος Σημανδράκος.
  • Σε ενέργειες ή παραλείψεις που αφορούν τη στοχοποίηση υπηρεσιακών παραγόντων.

Για τον Λευτέρη Αυγενάκη, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει επιπλέον ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε απιστία, ιδίως σε σχέση με καταγγελλόμενες πιέσεις για αποδεσμεύσεις ύποπτων ΑΦΜ και καταβολή ενισχύσεων σε πρόσωπα που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Το κόμμα  της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι η στάση συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων που ενίσχυσαν τους ελέγχους αποδεικνύει ότι η «αδράνεια» δεν ήταν αναγκαστική, αλλά πολιτική επιλογή.

Με βάση τα παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ κρίνει επιβεβλημένη τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος, με δυνατότητα επέκτασης σε τυχόν νέα στοιχεία.

Διαβάστε εδώ το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ για την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει ποινικές ευθύνες για Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη στο πόρισμά της
Η πλειοψηφία κάνει λόγο για διαχρονικά και διακομματικά προβλήματα στον Οργανισμό, υπερασπίζεται τη σύσταση Εξεταστικής αντί Προανακριτικής και προβάλλει την έκταση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ως ένδειξη «πλήρους διερεύνησης»
Οι Λευτέρης Αυγενάκης και Μάκης Βορίδης
Κωνσταντίνος Τασούλας για Ουκρανία: Η Ελλάδα θα υποστηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη
Σε δήλωσή του για τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση της χώρας μας υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας
Ζελένσκι και Τασούλας
Ο οδικός χάρτης του 2026 με αύξηση κατώτατου μισθού, μειώσεις φόρων και μεγάλα έργα: Οι τέσσερις προτεραιότητες της κυβέρνησης
«Βάζουμε τον πήχη ψηλά» δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας την ανάγκη η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην οικονομία να διευρυνθεί
Ο Κωστής Χατζηδάκης
Μαρινάκης για συνάντηση Γεραπετρίτη με Ρούμπιο: «Απάντηση» σε όσους βλέπουν «απομόνωση» της Ελλάδας
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε σημαντική την επικείμενη επαφή του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, κάνοντας λόγο για ένδειξη του επιπέδου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μάρκο Ρούμπιο
