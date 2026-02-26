Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Τίτλοι τέλους με την έγκριση του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας

Πολιτική

Το τελικό κείμενο, με τις θέσεις της μειοψηφίας, παραδίδεται αύριο, Παρασκευή (27.02.2026) στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια εισάγεται στην Ολομέλεια
Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Φωτογραφία Αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Με την έγκριση «κατά πλειοψηφία» του πορίσματος που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο κύκλος εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 148), στο τελικό κείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταχωριστούν και οι γνώμες της μειοψηφίας, ενώ το πόρισμα, μαζί με το συνοδευτικό υλικό, θα υποβληθεί στην Ολομέλεια, θα ανακοινωθεί και θα καταχωριστεί στα πρακτικά.

Για τον λόγο αυτό, αύριο, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής αναμένεται να παραδώσει το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Κατά την σημερινή ψηφοφορία (26.02.2026), οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ των πορισμάτων που κατέθεσαν τα κόμματά τους, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας, η οποία δεν είχε καταθέσει πόρισμα. Η πρόεδρος του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε τη συνέχιση των εργασιών, τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέας Νικολακόπουλος, η Επιτροπή συνεδρίασε από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 επί περίπου πεντέμισι μήνες: πραγματοποιήθηκαν 49 συνεδριάσεις, εξετάστηκαν 76 μάρτυρες σε πολύωρες διαδικασίες συνολικής διάρκειας περίπου 350 ωρών και συντάχθηκαν πρακτικά που αριθμούν περίπου 19.000 σελίδες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα μέλη της Επιτροπής συνέβαλαν στη διερεύνηση της υπόθεσης, συγκεντρώνοντας υλικό που οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων και «ρίχνοντας φως» στις επίμαχες πτυχές της λειτουργίας του Οργανισμού.

