Πολιτική

Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Μήνυση και αγωγή αν δεν ανακαλέσει, με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως εννοούσε τον Νίκο Γεωργιάδη, όμως ο υπουργός θεωρεί πως «το έκανε επίτηδες για να βλάψει την τιμή και την υπόληψή μου»
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή / ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI

Εξώδικο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ζητώντας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απολογηθεί για όσα ανέφερε στη διάρκεια της χθεσινής (17.12.2025) συνεδρίασης της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στον Ανδρέα Νικολακόπουλο, είπε για τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι: «ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;». Σε περίπτωση που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν ζητήσει συγγνώμη, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως θα καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον της.

Ωστόσο στη συνέχεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως εννοούσε τον Νίκο Γεωργιάδη, όμως ο υπουργός θεωρεί πως «το έκανε επίτηδες για να βλάψει την τιμή και την υπόληψή μου».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: “ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..”, μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλαδή τον κ. Νίκο Γεωργιάδη, αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψή μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας.

Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντός της δεν υπολογίζει τίποτε. Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει ότι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
470
108
97
83
75
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση που δέχτηκε από τον Νίκο Παππά: «Ένιωσα δύο δυνατές γροθιές στο κεφάλι, ήταν πισώπλατο χτύπημα»
«Έπεσα κάτω και ούρλιαζα, εγώ δεν έχω προηγούμενα, ο Νίκος Παππάς έχει ανοίξει beef με πολλούς δημοσιογράφους» λέει ο Νίκος Γιανόπουλος
Νίκος Γιαννόπουλος
Νίκος Ανδρουλάκης: Κατέθεσα στη Βουλή ένα πλαίσιο έξι σημείων, κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα
«Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται. Χθες ο ΕΛΓΑ πήρε από τους λογαριασμούς τους τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών,  πριν τους πιστωθούν οι βασικές ενισχύσεις», είπε ο Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών στις Βρυξέλλες
Πιερρακάκης: Τα ΕΛΤΑ μετασχηματίζονται, δεν κλείνουν – Φάμελλος: Καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ
Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, με βάση το σχέδιο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του μοντέλου «shop-in-shop» με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα
Ελληνικά Ταχυδρομεία 5
Newsit logo
Newsit logo