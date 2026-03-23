Έκτακτα μέτρα στήριξης ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Fuel pass και παρέμβαση για diesel και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Νέα μέτρα στήριξης οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσει σήμερα (23.03.2026) στις 10:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον πόλεμο θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Με τις τιμές της ενέργειες στις διεθνείς αγορές να έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω του πολέμου η κυβέρνηση ενεργοποιεί το σχέδιο της για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το σχέδιό της βασίζεται σε εθνικούς πόρους, καθώς η Ευρώπη δεν έχει ενεργοποιήσει την λεγόμενη ρήτρα διαφυγής που θα δώσει στα κράτη μέλη δημοσιονομική ευελιξία. Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση θα είναι προσωρινά στοχευμένα μέτρα με έμφαση στους πιο ευάλωτους. Το μέτρο στήριξης που έχει προτεραιότητα είναι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στους επαγγελματίες, καθώς η τιμή του ντίζελ είναι «κλειδί» για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων

Υπό αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα για τους πιο ευάλωτους, από την «εργαλειοθήκη» του 2022, όπως: fuel pass (επιδότηση καυσίμων), power pass (ενισχύσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα), market pass (επιταγές ακρίβειας), αλλά και μέτρα στήριξης ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο είχαν εξετάσει και παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως επίσης και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια και στην αγροτική παραγωγή (λιπάσματα κ.α.). Ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει και κάποιο επίδομα πριν από από Πάσχα για ευάλωτους συμπολίτες μας.



Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάψει άμεσα το «πράσινο φως» για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, επιτρέποντας στα κράτη -μέλη να αποκλίνουν προσωρινά από τους δημοσιονομικούς στόχους, χωρίς κυρώσεις, τότε η κυβέρνηση εκτιμάται ότι θα έχει στη διάθεσή της πάνω από 2 δισεκ. για το 2026 και το 2027- με στόχο την ενίσχυση της κατανάλωσης, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την απορρόφηση των κραδασμών από την ενεργειακή κρίση.