Πολιτική

Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μαξίμου μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Προγραμματίστηκε για το απόγευμα του Σαββάτου
Μέγαρο Μαξίμου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου (28.02.2026) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο τις τρομακτικές εξελίξεις στο Ιράν.

Η απόφαση για έκτακτο ΚΥΣΕΑ ήρθε μετά την κοινή επιχείρηση Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν με την κωδική ονομασία «Lion’s Roar».

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις μετά το χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως θα καταστρέψει τα πυρηνικά όπλα της Τεχεράνης ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως δεν θα αφήσει το «τρομοκρατικό καθεστώς» του Ιράν να απειλήσει, μέσω αυτών, την ανθρωπότητα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
151
87
51
46
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγινε δεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ενημέρωσε για την πρόοδο στις σχέσεις με την Ελλάδα
Η πρέσβης των ΗΠΑ συναντήθηκε ακόμη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο
Κίμπερλι Γκιλφόιλ 9
Συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας, στην Ουάσιγκτον
Η συνάντηση εντάσσεται στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στις ΗΠΑ - Στο επίκεντρο, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή
Γεραπετρίτης και Ρήγας
Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής το πόρισμα
Το επέδωσαν στον Νικήτα Κακλαμάνη ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος και η γραμματέας Ιωάννα Λιτρύβη - Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου και θα διανεμηθεί στους βουλευτές
Πόρισμα Εξεταστικής ΟΠΕΚΕΠΕ σε Νικήτα Κακλαμάνη
Newsit logo
Newsit logo