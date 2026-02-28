Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μαξίμου μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου (28.02.2026) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο τις τρομακτικές εξελίξεις στο Ιράν.

Η απόφαση για έκτακτο ΚΥΣΕΑ ήρθε μετά την κοινή επιχείρηση Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν με την κωδική ονομασία «Lion’s Roar».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις μετά το χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως θα καταστρέψει τα πυρηνικά όπλα της Τεχεράνης ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως δεν θα αφήσει το «τρομοκρατικό καθεστώς» του Ιράν να απειλήσει, μέσω αυτών, την ανθρωπότητα.