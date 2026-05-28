Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας στον Άρειο Πάγο για την κατάθεση των υπογραφών της ΕΛΑΣ – Τον συνοδεύει η Μαρία Λεπενιώτη πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι του κόμματος, Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου
Ανανεώθηκε πριν 49 δευτερόλεπτα
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας στον Άρειο Πάγο / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στον Άρειο Πάγο μετέβη λίγα λεπτά μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (28.5.26) ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει, όπως ορίζει ο νόμος, τις απαιτούμενες υπογραφές στον Άρειο Πάγο για το νέο του κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι του κόμματος, Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευσε επίσης η πρώην δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη που τον περασμένο χρόνο αφυπηρετησε, λόγω συνταξιοδότησης, έχοντας το βαθμό της αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου. Η κ. Λεπενιώτη έγινε ευρέως γνωστή ως πρόεδρος της πρωτοβάθμιας δίκης της Χρυσής Αυγής, με την απόφαση στην οποία καταδικάστηκε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση.,

Ο Αλέξης Τσίπρας στον Άρειο Πάγο
Ο Αλέξης Τσίπρας στον Άρειο Πάγο. Πίσω του η δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Κώστας Καρπουχτσής / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Το αμέσως επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πυκνώσει τις εμφανίσεις του και να δώσει έμφαση στην παρουσίαση των πολιτικών και προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δίνοντας το ακριβές πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η πλατφόρμα για τη συλλογή υπογραφών του κόμματος ΕΛΑΣ έπεσε εξαιτίας της αθρόας συμμετοχής πολιτών και επιστρατεύτηκαν τεχνικοί για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι αρχικά υπήρχε ανησυχία για την επιλογή του ονόματος «ΕΛΑΣ», κρίνει πως η συζήτηση που ξεκίνησε στα social media αλλά και στα τηλεοπτικά πάνελ μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί. Υπενθυμίζεται πως το όνομα φαίνεται πως ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, την οποία ανακοίνωσε πριν από δυο μήνες στο επιτελείο του και έκτοτε η ομάδα του κράτησε ως επτασφράγιστο μυστικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
109
82
81
70
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Η dream team του Αλέξη Τσίπρα και ο νέος ρόλος του Διονύση Τεμπονέρα
Την ομάδα των 5 θα πλαισιώνουν κι άλλα πρόσωπα, περίπου 4 με 5, τα οποία θα βρεθούν σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές για να επικοινωνήσουν τις αρχές του νέου κόμματος
H dream team του Αλέξη Τσίπρα 17
Νίκος Ανδρουλάκης: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές δεν γίνεται, κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις αλλά χειραγώγηση της κοινής γνώμης
«Εάν ο ελληνικός λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλώντας στο Open
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα από το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία – Βελτιώνεται η υγεία του
Η σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε στις 15 Απριλίου όταν υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και χρειάστηκε για αρκετές ημέρες να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ
Γιώργος Μυλωνάκης
20
«Σηκώνουν μανίκια» στο Μέγαρο Μαξίμου: Ο στόχος της αυτοδυναμίας, η διαιρεμένη αντιπολίτευση και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού
Στο Μέγαρο Μαξίμου δηλώνουν ότι ο μοναδικός και υπέρτατος στόχος παραμένει σταθερά η αυτοδυναμία στις εκλογές, και παραπέμπουν στο 2023, όταν, παρά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τελικά η ΝΔ έλαβε ισχυρή εντολή
Μέγαρο Μαξίμου 8
Newsit logo
Newsit logo