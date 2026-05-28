Ο Αλέξης Τσίπρας στον Άρειο Πάγο για την κατάθεση των υπογραφών της ΕΛΑΣ – Τον συνοδεύει η Μαρία Λεπενιώτη πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Στον Άρειο Πάγο μετέβη λίγα λεπτά μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (28.5.26) ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει, όπως ορίζει ο νόμος, τις απαιτούμενες υπογραφές στον Άρειο Πάγο για το νέο του κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι του κόμματος, Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευσε επίσης η πρώην δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη που τον περασμένο χρόνο αφυπηρετησε, λόγω συνταξιοδότησης, έχοντας το βαθμό της αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου. Η κ. Λεπενιώτη έγινε ευρέως γνωστή ως πρόεδρος της πρωτοβάθμιας δίκης της Χρυσής Αυγής, με την απόφαση στην οποία καταδικάστηκε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση.,

Το αμέσως επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πυκνώσει τις εμφανίσεις του και να δώσει έμφαση στην παρουσίαση των πολιτικών και προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δίνοντας το ακριβές πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η πλατφόρμα για τη συλλογή υπογραφών του κόμματος ΕΛΑΣ έπεσε εξαιτίας της αθρόας συμμετοχής πολιτών και επιστρατεύτηκαν τεχνικοί για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι αρχικά υπήρχε ανησυχία για την επιλογή του ονόματος «ΕΛΑΣ», κρίνει πως η συζήτηση που ξεκίνησε στα social media αλλά και στα τηλεοπτικά πάνελ μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί. Υπενθυμίζεται πως το όνομα φαίνεται πως ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, την οποία ανακοίνωσε πριν από δυο μήνες στο επιτελείο του και έκτοτε η ομάδα του κράτησε ως επτασφράγιστο μυστικό.