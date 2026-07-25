ΕΛΑΣ: Νέα πυρά για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης επανέρχεται η ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Σαουδική Αραβία, μετά τα δύο πρόσφατα περιστατικά ενεργοποίησης της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot για την αναχαίτιση επιθέσεων από την Υεμένη.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) με αφορμή την δραστηριότητα των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνει λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής και ζητά από την κυβέρνηση να εξηγήσει ποιο ακριβώς εθνικό συμφέρον υπηρετεί η αποστολή.

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Σε ανακοίνωσή του, ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής του κόμματος υποστηρίζει ότι τα δύο περιστατικά δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς, αλλά επιβεβαιώνουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η ανάπτυξη ελληνικών αντιαεροπορικών συστημάτων και προσωπικού σε μια περιοχή όπου η πολεμική ένταση κλιμακώνεται διαρκώς.

Η ΕΛ.Α.Σ. υπενθυμίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε ταχθεί από το 2021 κατά της συμφωνίας για την αποστολή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας σε τρίτες χώρες, εκτός εντολής των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει, δεν ενισχύει την ασφάλεια της χώρας αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, απομακρύνοντάς την από τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ως δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει, επίσης, στο γεγονός ότι το Ριάντ έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τη συνεργασία του με την Άγκυρα. Όπως σημειώνει, η σαουδαραβική ηγεσία προχωρά σε συμφωνίες με την Τουρκία και συντονίζει μαζί της τις περιφερειακές εξελίξεις, γεγονός που, κατά την ΕΛ.Α.Σ., καθιστά ακόμη πιο επιτακτικό το ερώτημα για το ποιο είναι το στρατηγικό όφελος της ελληνικής εμπλοκής.

Η Αμαλίας συνδέει την υπόθεση των Patriot με τη συνολικότερη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η αδυναμία της διεθνούς κοινότητας και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των ανοιχτών μετώπων – από το Παλαιστινιακό έως το Ιράν, τον Λίβανο και την Υεμένη – οδηγεί σε περαιτέρω διάχυση της κρίσης και αυξάνει τους κινδύνους για όλες τις χώρες που εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, στις εξελίξεις.