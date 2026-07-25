Σκληρή επίθεση της ΕΛΑΣ στην κυβέρνηση για τη στεγαστική κρίση: «Με 6,5 δισ. θα μπορούσαν να κατασκευαστούν επτά φορές περισσότερα σπίτια»

Την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει τη στεγαστική πολιτική ως μία από τις κεντρικές προτεραιότητες της νέας περιόδου, η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) εξαπολύει μετωπική επίθεση, καταλογίζοντας στο Μέγαρο Μαξίμου επτά χρόνια αδράνειας, αποσπασματικών μέτρων και πολιτικών επιλογών που, όπως υποστηρίζει, επιδείνωσαν δραματικά τη στεγαστική κρίση.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. αμφισβητεί ευθέως την αξιοπιστία της κυβέρνησης να εμφανίζεται σήμερα ως δύναμη αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Παρομοιάζει, μάλιστα, τη στάση της με εκείνη κάποιου που παρακολουθεί επί χρόνια τη φωτιά να εξαπλώνεται και, μόλις αυτή φτάσει στη στέγη, σπεύδει μπροστά στις κάμερες «με ένα PowerPoint» για να δηλώσει πυροσβέστης.

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Η εικόνα που περιγράφει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτή μιας κοινωνίας σε στεγαστική ασφυξία με ενοίκια που ανεβαίνουν ταχύτερα από τους μισθούς, τιμές αγοράς κατοικίας απαγορευτικές για τη μεγάλη πλειονότητα, νέοι που αδυνατούν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι και οικογένειες που περιμένουν με αγωνία την επόμενη αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Οι αριθμοί πίσω από την κρίση

Η ΕΛ.Α.Σ. επιστρατεύει στοιχεία της Eurostat για το 2025, υποστηρίζοντας ότι η στεγαστική επιβάρυνση στην Ελλάδα έχει λάβει χαρακτηριστικά κοινωνικής έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παραθέτει, οι δαπάνες στέγασης απορροφούσαν το 35% του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν στο 18,9%. Για τους πολίτες με εισόδημα κάτω από το 60% του εθνικού διάμεσου, το στεγαστικό κόστος έφτανε στο 60% του εισοδήματος, έναντι 36,3% στην Ε.Ε.

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Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το ποσοστό στεγαστικής υπερεπιβάρυνσης καθώς το 26,4% του πληθυσμού φέρεται να ζούσε σε νοικοκυριά που δαπανούσαν περισσότερο από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγη, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 7,7%. Παράλληλα, το 18,1% αδυνατούσε να διατηρήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους συγκεκριμένους δείκτες.

Στο ίδιο κάδρο εντάσσονται και τα στοιχεία που αποδίδονται στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου «Greece: Selected Issues 2026». Η σωρευτική αύξηση των τιμών κατοικίας από το 2016 υπολογίζεται περίπου στο 85%, ενώ μόνο από το τελευταίο τρίμηνο του 2020 η άνοδος έφτασε στο 61%. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός των ενοικίων άγγιξε το 10% το 2025.

Για την ΕΛ.Α.Σ., αυτοί οι αριθμοί συνθέτουν τον πραγματικό απολογισμό της κυβερνητικής επταετίας έχοντας να κάνουμε όχι με μια κρίση που προέκυψε αιφνιδίως, αλλά με μια κρίση που διογκώθηκε μέσα από «αδιαφορία, ανικανότητα και συνειδητές πολιτικές επιλογές».

Το Ταμείο Ανάκαμψης και η ευκαιρία που χάθηκε

Στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής κριτικής βρίσκεται η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είχε μια ιστορική ευκαιρία να αποκτήσει μόνιμο δημόσιο και κοινωνικό στεγαστικό απόθεμα, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αντί γι’ αυτό, σημειώνει, η μοναδική αμιγώς κοινωνική στεγαστική παρέμβαση παρέμεινε σε πιλοτική κλίμακα καθώς από τα 100 διαμερίσματα που προβλέπονταν αρχικά, περιορίστηκε στα 50 κατά την τελευταία αναθεώρηση.

Η σύγκριση με την Πορτογαλία αποτελεί το βαρύτερο όπλο της κριτικής προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η Λισαβόνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Συμπαράταξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διέθεσε 1,2 δισ. ευρώ για την κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση 26.000 κατοικιών.

Στην Ελλάδα, αντιθέτως, η σχετική δράση κατέληξε να χρηματοδοτεί μία μελέτη Εθνικής Στρατηγικής ύψους 744.000 ευρώ και μία νομοθετική μεταρρύθμιση.

«Επτά φορές λιγότερα σπίτια με τα ίδια χρήματα»

Ιδιαίτερα επιθετική είναι η απάντηση της ΕΛ.Α.Σ. στην κυβερνητική εξαγγελία για πρόγραμμα 6,5 δισ. ευρώ και 19.750 «κοινωνικές κατοικίες».

Η Συμπαράταξη αμφισβητεί τόσο το μέγεθος όσο και την κοινωνική ουσία της παρέμβασης, τονίζοντας ότι μεγάλο μέρος των εξαγγελλόμενων κατοικιών δεν αφορά νέα σπίτια. Με βάση την αναλογία του πορτογαλικού προγράμματος, υπολογίζει ότι με 6,5 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περίπου 141.000 κατοικίες.

«Επτά φορές λιγότερα σπίτια με τα ίδια χρήματα» είναι η πολιτική σύνοψη της κριτικής της.

Η ανακοίνωση προχωρά ακόμη περισσότερο, θέτοντας αιχμηρό ερώτημα για το κόστος των κυβερνητικών προγραμμάτων και συνδέοντάς το πολιτικά με τις απευθείας αναθέσεις, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «σπιτάκια» της ανακύκλωσης. Η αναφορά σε ενδεχόμενο «φόρο διαφθοράς» διατυπώνεται από την ΕΛ.Α.Σ. ως πολιτικό ερώτημα και βαριά καταγγελία προς την κυβέρνηση.

Από την επιδότηση της ακρίβειας στην παραγωγή κατοικίας

Απέναντι στην κυβερνητική πολιτική των επιδομάτων και των δανειακών προγραμμάτων, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιχειρεί να χαράξει διαφορετική διαχωριστική γραμμή. Λιγότερη επιδότηση της αυξημένης τιμής και περισσότερη άμεση παραγωγή προσιτής κατοικίας.

Η πρότασή της για την πρώτη τετραετία περιλαμβάνει προστασία της πρώτης κατοικίας, ενεργοποίηση δεκάδων χιλιάδων κενών ακινήτων και δημιουργία μόνιμου δημόσιου, δημοτικού, συνεταιριστικού και μη κερδοσκοπικού στεγαστικού αποθέματος.

Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της θα έχει ένας ισχυρός Δημόσιος Φορέας Στέγης, με ενιαία χρηματοδότηση και αρμοδιότητα να αυξάνει σταθερά την προσφορά προσιτών κατοικιών. Προβλέπονται, επίσης, ειδικές παρεμβάσεις για νέους, οικογένειες, φοιτητές, άτομα με αναπηρία και εργαζομένους σε νησιά, τουριστικές περιοχές και άλλες ζώνες υψηλής στεγαστικής πίεσης.

Στόχος, όπως τον περιγράφει η ΕΛ.Α.Σ., είναι κάθε δημόσιο ευρώ να αφήνει πίσω του ένα διαρκές κοινωνικό αποτέλεσμα. Διαθέσιμη κατοικία, δίκαιο μίσθωμα και μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ενοικιαστή.

Το πολιτικό μήνυμα είναι σαφές. Η μάχη για τη στέγη δεν αφορά απλώς ακόμη ένα πακέτο επιδοτήσεων, αλλά το ποιος θα πληρώσει το κόστος της κρίσης και ποιος θα ελέγχει την κατοικία ως κοινωνικό αγαθό. Και σε αυτό το πεδίο η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να μεταφέρει τη σύγκρουση από τα κυβερνητικά PowerPoint στην καθημερινότητα των νοικοκυριών, εκεί που όπως λένε στελέχη της Συμπαράταξης, το ενοίκιο πληρώνεται κάθε μήνα και οι αριθμοί δεν χωρούν επικοινωνιακές εκπτώσεις.