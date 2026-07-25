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Πολιτική

Οι εντυπωσιακές παρουσίες που έκλεψαν την παράσταση στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου

Οι κυρίες που έδωσαν το «παρών» επέλεξαν ως επί το πλείστον επίσημα outfits, κυρίως φορέματα
Από αριστερά: Μάξιμος Μουμούρης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Σία Κοσιώνη, Κώστας Μπακογιάννης και Όλγα Κεφαλονιάννη
Από αριστερά: Μάξιμος Μουμούρης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Σία Κοσιώνη, Κώστας Μπακογιάννης και Όλγα Κεφαλονιάννη
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Δεξίωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (24.07.2026) στο Προεδρικό Μέγαρο, στην επέτειο των 52 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Το Προεδρικό Μέγαρο είχε πλημμυρίσει από κόσμο για να γιορτάσουν αυτή τη ξεχωριστή ημέρα για την Ελλάδα, που σήμανε την επιστροφή της Δημοκρατίας.  Οι προσκεκλημένοι φέτος ήταν αρκετοί, από διάφορους χώρους και η παρουσία τους έχει συμβολικό χαρακτήρα.

Πολλές λαμπερές παρουσίες έδωσαν το «παρών» στη σημαντική αυτή εκδήλωση και κάποιες έλαμψαν λίγο παραπάνω με τις στιλιστικές τους επιλογές και το κομψό τους γούστο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν και μαγνήτισαν τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας ήταν κομψές, λαμπερές και εντυπωσιακές κυρίες τόσο από τον πολιτικό χώρο όσο και από τον δημοσιογραφικό.

Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Ειρήνη Αγαπιδάκη και η Νίκη Κεραμέως
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης / EUROKINISSI
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Μαριλίζα Αναστασοπούλου και ο Δημήτρης Καιρίδης
Ο Μάξιμος Μουμούρης και η Νάντια Γιαννακοπούλου
Ο Μάξιμος Μουμούρης και η Νάντια Γιαννακοπούλου / NDP
Η Όλγα Κεφαλογιάννη
Η Όλγα Κεφαλογιάννη / NDP
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Στράτος Σιμόπουλος με τη σύζυγό του
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Ντόρα Πετραλιά και η Φάνη Πάλλη Πετραλιά
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Φωτεινή Αραμπατζή
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Κωνσταντίνος Φίλης με τη σύζυγο του
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Λίνα Νικολακοπούλου
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Μιμή Ντενίση, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και η σύζυγός του
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Αντριάνα Παρασκευοπούλου
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Δημήτρης Μάντζιος και η Άννα Παναγιωτίδου
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Παναγιώτης Δουδώνής και η σύζυγος του
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Σωκράτης Φάμελλος και η Τατιάνα Παπαδοπούλου

 

Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Θεοδώρα Τζάκρη
Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης

 

Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωσταντίνο Τασούλα για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Άρια Αγάτσα

Οι κυρίες που έδωσαν το «παρών» επέλεξαν ως επί το πλείστον επίσημα outfits, κυρίως φορέματα.

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