Οι εντυπωσιακές παρουσίες που έκλεψαν την παράσταση στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου

Δεξίωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (24.07.2026) στο Προεδρικό Μέγαρο, στην επέτειο των 52 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Το Προεδρικό Μέγαρο είχε πλημμυρίσει από κόσμο για να γιορτάσουν αυτή τη ξεχωριστή ημέρα για την Ελλάδα, που σήμανε την επιστροφή της Δημοκρατίας. Οι προσκεκλημένοι φέτος ήταν αρκετοί, από διάφορους χώρους και η παρουσία τους έχει συμβολικό χαρακτήρα.

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Πολλές λαμπερές παρουσίες έδωσαν το «παρών» στη σημαντική αυτή εκδήλωση και κάποιες έλαμψαν λίγο παραπάνω με τις στιλιστικές τους επιλογές και το κομψό τους γούστο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν και μαγνήτισαν τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας ήταν κομψές, λαμπερές και εντυπωσιακές κυρίες τόσο από τον πολιτικό χώρο όσο και από τον δημοσιογραφικό.

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Οι κυρίες που έδωσαν το «παρών» επέλεξαν ως επί το πλείστον επίσημα outfits, κυρίως φορέματα.