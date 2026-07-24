Τα «πηγαδάκια» στο Προεδρικό: Οι «εκλογές τον Μάιο», οι ατάκες για τους απόντες και οι χειραψίες

Σε κλίμα χαλαρής διάθεσης, αλλά και με αρκετό πολιτικό ενδιαφέρον, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Τα περισσότερα «πηγαδάκια» στην δεξίωση σχηματίστηκαν στον δεύτερο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, όπου για περίπου 20 λεπτά συνομίλησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, εκπροσωπώντας τον Κυριάκο Βελόπουλο.

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Με χιούμορ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε ότι η σύνθεση της παρέας του θύμισε τα πρώτα χρόνια της αντιπολίτευσης, καθώς από τη δεξίωση απουσίαζαν οι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Νατσιός και Ρένα Δούρου, οι οποίοι είχαν αρνηθεί την πρόσκληση.

«Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε», δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στις απουσίες, σχολίασε σκωπτικά: «Δεν απογοητεύτηκα με την κ. Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δεν θα έρθουν· θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν».

Σύμφωνα με τον κ. Τασούλα, στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με αφορμή τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος έχει εκφραστεί υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφώνησε ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα θετικό πλαίσιο για τη συνέχιση των σχετικών διεκδικήσεων.

Οι «εκλογές τον Μαίο» και το debate με ΑΣΕΠ

Η κουβέντα επεκτάθηκε και στο πολιτικό ημερολόγιο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μεταφέρει ότι «ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο».

Παράλληλα, συζητήθηκε το ενδεχόμενο διεξαγωγής τηλεοπτικού debate με πολλούς πολιτικούς αρχηγούς, με τον κ. Τασούλα να αστειεύεται λέγοντας πως «να γίνει με ΑΣΕΠ». Δεν έλειψαν ούτε οι πιο προσωπικές αναφορές.

Οι πολιτικοί αρχηγοί μίλησαν για την άθληση, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να λέει ότι περπατά συστηματικά, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τη μέση του.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο χωρίς να συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Τον υποδέχθηκαν στελέχη της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ενώ στη συνέχεια χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και αντάλλαξε χειραψίες με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η χειραψία Μητσοτάκη με Ανδρουλάκη και πως «έσπασε ο πάγος»

Η αρχική χειραψία μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη χαρακτηρίστηκε συγκρατημένη, λίγες ώρες μετά την έντονη αντιπαράθεσή τους στη Βουλή.

Ωστόσο, λίγο αργότερα οι δύο πολιτικοί είχαν μια πιο θερμή συνομιλία, ανταλλάσσοντας χαμόγελα παρουσία, μεταξύ άλλων, του Νικήτα Κακλαμάνη, του Δημήτρη Κουτσούμπα, της Νίκης Κεραμέως, του Λουκά Αποστολίδη και του Γιάννη Στουρνάρα.

Σε εκείνο το σημείο, ο Λουκάς Αποστολίδης σχολίασε με χιούμορ: «Έχετε γίνει ποιητικοί και οι δύο, Κυριάκο και Νίκο, στη Βουλή».

Ερωτηθείς αργότερα από δημοσιογράφους για το κλίμα, ο πρωθυπουργός απάντησε χαμογελώντας: «Μετά τη Βουλή είμαστε πάντα κεφάτοι».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επίσης σύντομες συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, με τον οποίο καθόταν δίπλα στη διάρκεια της εκδήλωσης.