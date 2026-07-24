Κυριάκος Μητσοτάκης για Ε65: «Το είπαμε και το κάναμε, η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά»

Με το μήνυμα «το είπαμε, το κάναμε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνόδευσε το νέο βίντεο που ανέβασε σήμερα (24.06.2026) στα social media, για τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου Ε65.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνόδευσε την ανάρτησή του με βίντεο από την αναγγελία του έργου στις 20/12/2019 που ανέφερε: «Θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Αυτό είναι προσωπική δέσμευση δική μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια του βίντεο, εμφανίζονται εικόνες από τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου και την ομιλία του πρωθυπουργού όπου επισημαίνει ότι αποδεικνύεται «ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά».

Ακολουθεί αναφορά με εικόνες από τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου και την ομιλία του πρωθυπουργού όπου επισημαίνει ότι αποδεικνύεται «ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά».

«Και να το ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης,… Εδώ πήγαν του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ», λέει ο πρωθυπουργός στο τέλος του βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το είπαμε, το κάναμε. Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας! Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά», έγραψε στην ανάρτηση.