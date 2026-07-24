Προεδρικό Μέγαρο: Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών, η δασκάλα των Φουρνά και ο πιλότος του F-16 στους τιμητικά προσκεκλημένους

Ξεχωριστή θέση στη φετινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας είχαν πρόσωπα που διακρίθηκαν για την αριστεία, την κοινωνική προσφορά και την αυταπάρνησή τους.

Μεταξύ των τιμητικά προσκεκλημένων στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν οι δύο μαθητές που σημείωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, ο Γιώργος Μυριάδης και ο Ανδρέας Οικονομόπουλος.

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Το «παρών» έδωσε επίσης η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», η οποία μαζί με τον πατέρα της, εφημέριο στα Φουρνά Ευρυτανίας, Κωνσταντίνο, ανέλαβε πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της περιοχής.

Με στόχο να αποτραπεί το κλείσιμο του σχολείου και η περαιτέρω ερήμωση του χωριού, προχώρησαν σε εκστρατεία προσέλκυσης νέων οικογενειών, αξιοποιώντας τα περιορισμένα μέσα που διέθεταν.

Στη δεξίωση προσκλήθηκε ακόμη ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, κυβερνήτης του F-16 που πραγματοποίησε με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου ύστερα από σοβαρή μηχανική βλάβη.

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Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, ο χειριστής επέδειξε απόλυτη ψυχραιμία, ακολουθώντας πιστά όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Αφού προχώρησε στην εκκένωση των δεξαμενών καυσίμων, κατάφερε να προσγειώσει το μαχητικό χωρίς τη χρήση του συστήματος προσγείωσης, διασώζοντας το αεροσκάφος και αποτρέποντας σοβαρότερο κίνδυνο.

Η παρουσία του αντισμηνάρχου προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών παρευρισκομένων, οι οποίοι τον συνεχάρησαν για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό του, επισημαίνοντας ότι η στάση του αποτελεί παράδειγμα και έμπνευση για τη νέα γενιά.

Οι τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Παράλληλα το παρών έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής αλλά και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, οι αρχηγοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ανώτατοι δικαστικοί, πρυτάνεις, αντιστασιακοί, υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, πρόεδροι κοινωφελών ιδρυμάτων, επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών.

Επίσης προσωπικότητες από τον χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και μέλη συλλόγων, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.