ΕΛΑΣ: Προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη Σαλαμίνα – Πλήρης διερεύνηση μετά την πυρκαγιά

Την άμεση προστασία των πολιτών και τη στήριξη των πληγέντων από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σαλαμίνα θέτει ως προτεραιότητα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μετά την απώλεια δύο ανθρώπων, ενώ ζητά, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, πλήρη και διαφανή διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς και των μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας που είχαν ληφθεί.

Ο Τομέας Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη Σαλαμίνα και συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους.

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Παράλληλα, εκφράζει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες, στους κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και σε όσους υπέστησαν καταστροφές στις περιουσίες τους.

«Αυτή την ώρα προέχουν η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφαλής απομάκρυνση όσων εξακολουθούν να κινδυνεύουν, η περίθαλψη των τραυματιών και η άμεση κάλυψη των αναγκών των πληγέντων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ευχαριστεί επίσης όσους συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους πυροσβέστες, στους εθελοντές πυροσβέστες, στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ και στους εργαζομένους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Όπως σημειώνει, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια για την κατάσβεση της φωτιάς, τη διάσωση και την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών.

Δεν υιοθετεί σενάρια για τα αίτια της φωτιάς

Για τα αίτια της πυρκαγιάς, ο Τομέας Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει ότι οι σχετικές πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

«Απέναντι σε μια τραγωδία με ανθρώπινες απώλειες δεν χωρούν πρόωρα συμπεράσματα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναφέρει ακόμη ότι «η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας υγείας, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο επικοινωνιακής αντιπαράθεσης».

Ζητά πλήρη διερεύνηση μετά το τέλος της επιχείρησης

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά από την Πολιτεία να προχωρήσει σε πλήρη, αντικειμενική και διαφανή διερεύνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διερεύνηση δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τα αίτια έναρξης της πυρκαγιάς, αλλά και τα μέτρα που είχαν ληφθεί πριν από την εκδήλωσή της.

Ειδικότερα, ζητά να εξεταστεί εάν είχαν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της καύσιμης ύλης, καθώς και εάν είχε υπάρξει εντοπισμός και απομάκρυνση ανεξέλεγκτων αποθέσεων απορριμμάτων.

Ζητά επίσης να διερευνηθούν η ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών και η επιχειρησιακή απόκριση κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Τα συμπεράσματα, σύμφωνα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα και να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες όπου διαπιστωθούν προβλήματα ή ελλείψεις.

Άμεση καταγραφή των ζημιών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επόμενη ημέρα για τους κατοίκους που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη λήψη μέτρων για την υποστήριξη όσων έχασαν ή δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Μεταξύ των μέτρων που ζητά είναι η προσωρινή στέγαση για όσους τη χρειάζονται, η γρήγορη και δίκαιη καταβολή της κρατικής αρωγής και η αποκατάσταση των βασικών υποδομών στις πληγείσες περιοχές.

Η ανακοίνωση του Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καταλήγει στην ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης των πληγέντων, ενώ το ζήτημα των αιτίων της πυρκαγιάς και της αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης παραπέμπεται στη διερεύνηση που ζητείται να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων.