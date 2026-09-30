ΕΛ.Α.Σ.: «Κόλαφος για την κυβέρνηση» το ψήφισμα της PACE

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν οι Τομείς Δικαιοσύνης και Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., με αφορμή το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας ως μέλους του οργανισμού. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, χαρακτηρίζουν το ψήφισμα «κόλαφο» για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, εστιάζοντας στις υποθέσεις των παρακολουθήσεων, των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρμόδιων Τομέων της ΕΛ.Α.Σ., το ψήφισμα 2674 περιλαμβάνει αναφορές σε διαφθορά υψηλόβαθμων δημόσιων αξιωματούχων, παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης σε ευαίσθητες δικαστικές έρευνες και περιορισμούς στη δράση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

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Ιδιαίτερο βάρος δίνουν στην υπόθεση του Predator, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει στις συστάσεις που, όπως επισημαίνουν, διατυπώνει η PACE για αποτελεσματική, ανεξάρτητη και ταχεία διερεύνηση όλων των επιβεβαιωμένων και καταγγελλόμενων περιπτώσεων παράνομης χρήσης του λογισμικού.

Παράλληλα, θέτουν το ζήτημα της επιβολής ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων στους υπευθύνους και ζητούν απαντήσεις για την πρόσβαση των εποπτικών μηχανισμών και των προσώπων που αποτέλεσαν στόχους σε πληροφορίες σχετικές με τις παρακολουθήσεις.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται επίσης τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΕΛ.Α.Σ. επικαλείται τις αναφορές του ψηφίσματος σε προβλήματα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση σιδηροδρομικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ευθύνες για τη διεθνή έκθεση της χώρας.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμές προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δύο Τομείς υποστηρίζουν ότι οι υποθέσεις αυτές δεν μπορούν να κλείσουν μέσω συγκάλυψης και εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός θα κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης, των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμών.