Συμβούλιο της Ευρώπης για Ελλάδα: «Ανθεκτική» η δημοκρατία αλλά με ανοιχτά μέτωπα σε Predator, διαφθορά και μετανάστευση

«Σταθερά ριζωμένη και ανθεκτική» χαρακτηρίζει τη δημοκρατία στην Ελλάδα η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι παραμένουν ανοιχτά μέτωπα που απαιτούν περαιτέρω παρεμβάσεις, από τη διαφθορά και την υπόθεση Predator έως το μεταναστευτικό, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και τη δράση των ανεξάρτητων αρχών.

Στο Ψήφισμα 2674 (2026) η Κοινοβουλευτική Συνέλευση καταγράφει σημαντική πρόοδο της Ελλάδας μετά την πολυετή οικονομική κρίση, επισημαίνει ωστόσο ότι η προστασία της δημοκρατίας και η περαιτέρω εδραίωση του κράτους δικαίου απαιτούν «διαρκείς προσπάθειες και εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο». Πρόκειται για την πρώτη περιοδική αξιολόγηση της χώρας μετά το 2018 και αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

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Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε το βράδυ της Τρίτης (29.09.2026) στο Στρασβούργο, βασίζεται στην έκθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης, με συνεισηγήτριες τη Λάουρα Καστέλ από την Ισπανία και τη Μιαπέτρα Κουμπούλα-Νάτρι από τη Φινλανδία.

Η πρόοδος μετά την οικονομική κρίση

Στο οικονομικό και κοινωνικό σκέλος, η Συνέλευση αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα πέτυχε ουσιαστική πρόοδο μετά τη βαθιά ύφεση της περιόδου 2009-2015, σημειώνοντας ότι αυτή επιτεύχθηκε «με σημαντικές θυσίες των πολιτών της».

Μεταξύ άλλων, το ψήφισμα καταγράφει τη μείωση της ανεργίας από 20,7% το 2017 σε επίπεδα κάτω του 8%, καθώς και την πτώση της γυναικείας ανεργίας από 25% σε 9,8%, που χαρακτηρίζεται ως το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη των σχετικών μετρήσεων. Παράλληλα, επισημαίνεται η μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες.

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Στα θετικά βήματα περιλαμβάνονται επίσης η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών, των Πρωτοκόλλων 15 και 16 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και η θεσμοθέτηση του γάμου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου.

Τα «επίμονα προβλήματα»

Πίσω από τη θετική συνολική αποτίμηση, ωστόσο, η έκθεση εντοπίζει «σημαντικές επίμονες προκλήσεις» στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Στον κατάλογο των ζητημάτων που προκαλούν ανησυχία περιλαμβάνονται η διαφθορά που αφορά υψηλόβαθμους δημόσιους αξιωματούχους, καταγγελίες περί κυβερνητικής παρέμβασης σε ευαίσθητες δικαστικές έρευνες, το νομοθετικό πλαίσιο για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στη μετανάστευση και το άσυλο, καταγγελίες για βία των σωμάτων ασφαλείας κατά μεταναστών, καθώς και η χρήση του λογισμικού Predator εναντίον πολιτικών και δημοσιογράφων.

Η Συνέλευση ζητεί, μεταξύ άλλων, να εφαρμοστούν οι συστάσεις της GRECO για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ολοκληρωθούν με διαφάνεια δύο μεγάλες ποινικές υποθέσεις που αφορούν αιρετούς και δημόσιους λειτουργούς.

Οι αναφορές σε Τέμπη και αγροτικές επιδοτήσεις

Η πρώτη υπόθεση που επισημαίνεται αφορά την ανεπαρκή και καθυστερημένη υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ενωση σιδηροδρομικών έργων, την οποία το ψήφισμα συνδέει με την τραγωδία των Τεμπών.

Η δεύτερη αφορά την υπόθεση απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις.

Παράλληλα, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση καλεί την Αθήνα να ενισχύσει θεσμικά την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ζητώντας συνταγματική κατοχύρωσή της και ανάθεση σε αυτήν της εποπτείας της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων.

Θετικά αποτιμώνται οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων ως προς την επιλογή της ηγεσίας της.

Συστάσεις διατυπώνονται και για τις ανεξάρτητες αρχές, με τη Συνέλευση να ζητεί αλλαγές στον τρόπο επιλογής των επικεφαλής τους, αλλά και πλήρη ευθυγράμμιση του θεσμικού πλαισίου του Συνηγόρου του Πολίτη με τις Αρχές της Βενετίας.

Predator: Αποτελεσματικές και ανεξάρτητες έρευνες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υπόθεση Predator, με τη Συνέλευση να επαναφέρει το αίτημα που είχε απευθύνει στις ελληνικές αρχές ήδη από το 2023.

Ζητεί να υπάρξει ενημέρωση για τη χρήση του λογισμικού κατασκοπείας, καθώς και «αποτελεσματικές, ανεξάρτητες και ταχείες έρευνες» για τις σχετικές υποθέσεις.

Παράλληλα, καλεί τις ελληνικές αρχές να αποζημιώσουν τα θύματα παράνομης παρακολούθησης και να μην επικαλούνται γενικευμένους κανόνες απορρήτου προκειμένου να αρνούνται την πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες.

Το ψήφισμα ζητεί επίσης περαιτέρω πρόοδο στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, με έμφαση στη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, την πολυφωνία και τη λειτουργία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.

Τι αναφέρει για το μεταναστευτικό

Στο μεταναστευτικό, η αποτίμηση είναι επίσης διπλή. Η Συνέλευση αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει σύστημα ελεγχόμενης διαχείρισης των συνόρων ενόψει της εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Ασυλο, θέτει όμως σαφείς προϋποθέσεις για τον τρόπο λειτουργίας του.

Ειδικότερα, ζητεί να αποφεύγονται παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, να αποκηρύσσεται ρητά κάθε επιχείρηση επαναπροώθησης και να εφαρμόζονται πλήρως οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει και το θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό και το άσυλο. Η Συνέλευση ζητεί την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας για τις τροποποιήσεις του 2026 σχετικά με τα μητρώα των οργανώσεων και των μελών τους, αλλά και την ποινική ευθύνη των τελευταίων.

Ανησυχία για καταγγελίες αστυνομικής βίας

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται σε καταγγελίες για κακομεταχείριση και ρατσιστικές συμπεριφορές από αστυνομικές αρχές, ιδιαίτερα εις βάρος Ρομά.

Η Συνέλευση επισημαίνει ακόμη ότι από το 2018 δεν έχει δημιουργηθεί αποτελεσματικός και πλήρως ανεξάρτητος μηχανισμός εξέτασης καταγγελιών κατά της αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, εκφράζεται η προσδοκία ότι ο νέος δικαστικός χάρτης θα συμβάλει στον περιορισμό των καθυστερήσεων στην απονομή της Δικαιοσύνης, ενώ το σχέδιο δράσης 2025-2030 για τις φυλακές εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύγκλιση με τα πρότυπα της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων.

Οι συστάσεις για μειονότητες και διακρίσεις

Τέλος, το ψήφισμα επαναφέρει σειρά συστάσεων που είχαν διατυπωθεί ήδη από το 2018.

Μεταξύ αυτών, καλεί την Ελλάδα να επικυρώσει το Πρωτόκολλο 12 της ΕΣΔΑ για την απαγόρευση των διακρίσεων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Ιθαγένεια, καθώς και να επιτρέψει στις εθνικές ΜΚΟ να υποβάλλουν συλλογικές προσφυγές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Παράλληλα, ζητεί την υπογραφή και επικύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες και της Σύμβασης-Πλαισίου για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, εκφράζοντας τη λύπη της για το γεγονός ότι η Αθήνα δεν προτίθεται να επικυρώσει τις δύο τελευταίες.