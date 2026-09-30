ΝΔ: «Μουρμούρα» για τους «αλαζόνες» πριν το μήνυμα Μητσοτάκη – «Ο κόσμος το ’χει τούμπανο» λέει ο Μπακογιάννης, «νοματαίους από το πουθενά» βλέπει ο Καλογερόπουλος

Νέες διαστάσεις παίρνει η συζήτηση που έχει ανοίξει στη Νέα Δημοκρατία για φαινόμενα αλαζονείας κυβερνητικών στελεχών, με τον Κώστα Μπακογιάννη και τον Δημήτρη Καλογερόπουλο να εξαπολύουν την Τετάρτη (30.09.2026) ηχηρές αιχμές, λίγες ώρες προτού ο Κυριάκος Μητσοτάκης στείλει το δικό του μήνυμα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία, που εντάθηκε μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ντόρας Μπακογιάννη και του Δημήτρη Καιρίδη, διευρύνθηκε με τις παρεμβάσεις που έκαναν Κώστας Μπακογιάννης και Δημήτρης Καλογερόπουλος, προτού ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίσει ότι είναι δική του ευθύνη «να αξιολογεί συμπεριφορές υπουργών».

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«Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι», δήλωσε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, ενώ ο βουλευτής Δυτικής Αθήνας μίλησε για πρόσωπα που «έγιναν νοματαίοι από το πουθενά». Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, μάλιστα, άνοιξε ακόμη περισσότερο τη βεντάλια της εσωκομματικής συζήτησης, θέτοντας ζήτημα φυσιογνωμίας της παράταξης και αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησής του εάν η ΝΔ «αλλάξει μορφή».

Κώστας Μπακογιάννης: «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι»

Ο Κώστας Μπακογιάννης επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για το ζήτημα της αλαζονείας, δείχνοντας ότι η συζήτηση που άνοιξε στο εσωτερικό της ΝΔ δεν περιορίζεται στις αρχικές παρεμβάσεις της Ντόρας Μπακογιάννη και του Δημήτρη Καιρίδη.

«Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι», δήλωσε στο Action 24.

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«Η αλαζονεία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με θέσεις εξουσίας. Όλοι εμείς που ασκούμε και έχουμε ασκήσει εξουσία πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί», πρόσθεσε.

Δημήτρης Καλογερόπουλος: «Κάποιοι έγιναν νοματαίοι από το πουθενά»

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο οποίος δεν περιορίστηκε στις συμπεριφορές υπουργών, αλλά άνοιξε ζήτημα για τη σχέση της ΝΔ με την κοινωνική και πολιτική της βάση.

«Μην τα καταγγέλλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγέλλουμε όλοι μας», είπε, κάνοντας λόγο για ορισμένους που «έγιναν νοματαίοι από το πουθενά».

Ο βουλευτής Δυτικής Αθήνας έστειλε παράλληλα το μήνυμα ότι τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει «να καταλάβουν ότι εμείς δεν εκπροσωπούμε μια ελίτ».

Μιλώντας στον Αθήνα 9,84, επέμεινε στον λαϊκό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας και έστρεψε τα βέλη του εναντίον όσων, όπως υποστήριξε, θεωρούν ότι η ανάληψη ενός αξιώματος τους επιτρέπει να απομακρύνονται από τους πολίτες.

«Η ΝΔ είναι από την ίδρυσή της ένα λαϊκό κόμμα. Αυτό τι σημαίνει; Ότι εγώ εξελέγην βουλευτής για να εξυπηρετήσω τους πολίτες, να λύσω προβλήματα, όχι να τους μαλώνω ή να τους κατατάσσω κάπου αλλού και ξαφνικά επειδή κάπου έχω πάρει μια θέση να… καβαλήσω το καλάμι και να νομίζω ότι είμαι κάποιος», ανέφερε.

Οι αιχμές για τη διεύρυνση: «Να δείξουν και σεβασμό»

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος άνοιξε και ένα δεύτερο, περισσότερο πολιτικό μέτωπο, βάζοντας στο τραπέζι τη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας με στελέχη που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους.

«Αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους που έρχονται από άλλους χώρους. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε αυτή την παράταξη. Αλλά το θέμα είναι να δείξουν και σεβασμό», ανέφερε.

Υπερασπιζόμενος τη Ντόρα Μπακογιάννη απέναντι σε σενάρια που συνέδεαν τις πρόσφατες αιχμές της με προσωπική πικρία, χρησιμοποίησε ακόμη πιο σκληρή γλώσσα.

«Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι 40 χρόνια στο “κουρμπέτι” σε αυτή την παράταξη», είπε και διερωτήθηκε: «Δεν έχει δικαίωμα να είναι στο Επικρατείας, φεύγοντας κάποια στιγμή, και έχουν δικαίωμα κάποιοι άλλοι που, μάλλον, δεν τους ξέρει η μάνα τους;».

«Αν η ΝΔ αλλάξει μορφή, θα φύγω»

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος προχώρησε ακόμη περισσότερο, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον κρίνει ότι η παράταξη έχει απομακρυνθεί από τη φυσιογνωμία και τις αρχές που ο ίδιος θεωρεί ότι ιστορικά την χαρακτηρίζουν.

«Εγώ δεν είμαι γυρολόγος ούτε έφυγα ποτέ από τη ΝΔ. Άλλοι έφυγαν», σημείωσε.

«Αν η ΝΔ αλλάξει μορφή, και να μην είμαι βουλευτής, θα φύγω γιατί δεν θα μου κάνει», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι η αλλαγή αυτή έχει ήδη συντελεστεί, αρκέστηκε σε μία φράση: «Θα το δούμε».

Αιχμές άφησε και για τη διαχείριση της σχέσης με τον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν γίνεται να έχεις πρώην πρωθυπουργούς απέναντί σου. Θα έπρεπε να βρουν έναν τρόπο», είπε, εκτιμώντας ότι θα έπρεπε να είχε αναζητηθεί λύση μέσω συνεννόησης.

Και μετά ήρθε το μήνυμα Μητσοτάκη

Λίγες ώρες μετά τις νέες εσωκομματικές βολές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από το Υπουργικό Συμβούλιο το δικό του μήνυμα προς τους υπουργούς, αλλά και εμμέσως προς όσους έχουν ανοίξει δημοσίως τη συζήτηση για τις συμπεριφορές κυβερνητικών στελεχών.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε «πειστικό», «μετρημένο», «ενιαίο» και «ακριβή» δημόσιο λόγο, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να αρνείται τη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών ούτε να καλλιεργεί την εντύπωση ότι υπάρχουν «μαγικές λύσεις».

«Στη δημόσια αντιπαράθεση το ύφος παράγει εντυπώσεις», τόνισε, καλώντας τα κυβερνητικά στελέχη να υπηρετήσουν τις απαιτήσεις της συγκυρίας με ωριμότητα.

Παράλληλα, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να καταστήσει σαφές ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στην αξιολόγηση των μελών της κυβέρνησης.

«Μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών», υπογράμμισε.