ΕΛΑΣ: Σφοδρή επίθεση σε Μαρινάκη – «Θέλει να αφήσει τους ανέργους χωρίς δίχτυ προστασίας»

Την έντονη αντίδραση της ΕΛΑΣ προκάλεσε η πρόσφατη τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τον περιορισμό της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι θα εισηγηθεί, εφόσον η ΝΔ εκλεγεί εκ νέου, το επίδομα ανεργίας να χορηγείται μόνο για δύο μήνες. Φέρεται, μάλιστα, να συνέδεσε την πρόταση με τη μείωση της ανεργίας και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

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Ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει την πρόταση «κυνική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη», υποστηρίζοντας ότι θα επιβαρύνει τους ανέργους και τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η δήλωση δεν ήταν τυχαία, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη κυβερνητική πολιτική περιορισμού των κοινωνικών παροχών. Κατηγορεί, επίσης, την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τις περικοπές επιδομάτων και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ως μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Οι πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα σημαντικότερα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ο αποκλεισμός τους από τον τραπεζικό δανεισμό, η αύξηση του λειτουργικού κόστους και η περιορισμένη πρόσβασή τους στους πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

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Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη, λουκέτα και αυξημένα έξοδα, ενώ δέχονται ισχυρές πιέσεις από τα καρτέλ και τη συγκέντρωση της αγοράς.

Η εικόνα στην αγορά εργασίας

Επικαλούμενος στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ αναφέρει ότι περίπου το 43% των νέων προσλήψεων αφορά μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Υποστηρίζει ακόμη ότι μέσα σε περίπου έναν χρόνο 5.000 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε συμβάσεις μερικής.

Παράλληλα, κάνει λόγο για χαμηλή παραγωγικότητα, απλήρωτες υπερωρίες, υπερεργασία και εργοδοτική αυθαιρεσία. Συνδέει, τέλος, την κατάσταση των εργαζομένων με την αύξηση των τιμών των τροφίμων και των ενοικίων, καθώς και με τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αίτημα για αλλαγή πολιτικής και για ένα αναπτυξιακό μοντέλο βασισμένο στην αξιοπρεπή εργασία, την κοινωνική συμπερίληψη και τη δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου.