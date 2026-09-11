Πιερρακάκης κατά ΕΛΑΣ: «Έχουν αξεπέραστο know – how στο πώς να διώχνουν επενδύσεις»

Με αιχμές για τη φυγή κεφαλαίων από τη χώρα απαντά ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω κύκλων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην κριτική που άσκησε ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομεάρχης Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, για τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η κυβέρνηση με στόχο την προσέλκυση επενδυτών στην Ελλάδα.

Η απάντηση που δίνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω πηγών του υπουργείου, στον Φραγκίσκο Κουτεντάκη ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, με την αιχμή να στρέφεται ευθέως στο παρελθόν της διακυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού: «Αυτό που στην ΕΛΑΣ γνωρίζουν από πρώτο χέρι είναι μόνο το τι σημαίνει να φεύγουν κεφάλαια από τη χώρα. Σε αυτό έχουν αξεπέραστο know-how», αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη του υπουργείου.

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Ο «φορολογικός παράδεισος» και η απάντηση Πιερρακάκη

Αφορμή για την αντιπαράθεση αποτέσαν οι δηλώσεις του Φραγκίσκου Κουτεντάκη περί «φορολογικού παραδείσου», με τις οποίες επέκρινε την κυβερνητική πολιτική για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδυτών.

Από το υπουργείο Οικονομικών απαντούν με σκωπτικό τρόπο ότι ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ φαίνεται να ανακάλυψε έναν ιδιότυπο «φορολογικό παράδεισο»: εκεί όπου άνθρωποι και εταιρείες που μέχρι χθες δεν βρίσκονταν στην Ελλάδα, δεν επένδυαν, δεν δημιουργούσαν θέσεις εργασίας και δεν κατέβαλλαν φόρους στη χώρα, πλέον έρχονται για να κάνουν ακριβώς αυτά.

«Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε έσοδα εκεί όπου μέχρι χθες αυτά ήταν στο μηδέν», σημειώνουν στελέχη του υπουργείου, υποστηρίζοντας ότι τα πρόσθετα έσοδα ενισχύουν τα δημόσια οικονομικά και δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο για χαμηλότερους φόρους και μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη.

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Σύμφωνα με την ίδια επιχειρηματολογία, η κυβερνητική στρατηγική δεν περιορίζεται στην είσπραξη πρόσθετων φόρων, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με νέες επιχειρήσεις και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, αλλά και στην επιστροφή Ελλήνων που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό.

«Φυσικά και συναντάμε επενδυτές στο Λονδίνο»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κριτική Κουτεντάκη για τις επαφές κυβερνητικών στελεχών με επενδυτές και hedge funds στο Λονδίνο.

«Σε αυτό το πλαίσιο φυσικά και συναντάμε επενδυτές και στο Λονδίνο και παντού. Φυσικά και τους διεκδικούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας», απαντούν από το υπουργείο Οικονομικών.

Μάλιστα, επιχειρούν να μεταφέρουν την αντιπαράθεση πέρα από τα στενά κομματικά όρια, υποστηρίζοντας ότι «μια σοβαρή αντιπολίτευση θα έπρεπε να θέλει και να πράττει το ίδιο», καθώς «η προσέλκυση επενδύσεων, κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα δεν είναι κομματική υπόθεση. Είναι εθνική».

«Στην ΕΛΑΣ έχουν αξεπέραστο know-how»

Η απάντηση γίνεται ακόμη πιο αιχμηρή όταν η συζήτηση φτάνει στον «πατριωτικό φόρο» που έχει εντάξει η ΕΛΑΣ στην οικονομική της πρόταση.

«Στη Wall Street και στο City του Λονδίνου δεν μπορείς να επιβάλεις τον “πατριωτικό φόρο” που οραματίζεται η ΕΛΑΣ», σημειώνουν στελέχη του υπουργείου, για να προσθέσουν: «Για να φορολογήσεις αυτόν τον πλούτο, πρέπει πρώτα να καταφέρεις να τον φέρεις στην Ελλάδα».

Ακολουθεί το πιο πολιτικά φορτισμένο σημείο της απάντησης, με ευθεία αναφορά στην εμπειρία της περιόδου διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

«Δυστυχώς, αυτό που στην ΕΛΑΣ γνωρίζουν από πρώτο χέρι είναι μόνο το τι σημαίνει να φεύγουν κεφάλαια από τη χώρα. Σε αυτό έχουν αξεπέραστο know-how. Και το κόστος αυτής της εμπειρίας το πλήρωσαν πολύ ακριβά όλοι οι Έλληνες», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Το υπουργείο Οικονομικών κλείνει την απάντησή του με πρόσκληση προς την ΕΛΑΣ να συναινέσει στην προσπάθεια προσέλκυσης κεφαλαίων και επενδύσεων στη χώρα: «Ας συμφωνήσουμε, έστω και τώρα, σε ένα πράγμα: να μη διώξουμε ξανά αυτά που σήμερα αγωνιζόμαστε να φέρουμε στην Ελλάδα. Να μη γκρεμίσουμε όσα χτίζουμε, μέρα με τη μέρα, με κόπο».

Τι είχε δηλώσει ο Κουτεντάκης

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από την κριτική που άσκησε την Πέμπτη (10.09.2026) ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης στην κυβερνητική φορολογική πολιτική.

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ είχε υποστηρίξει ότι, «την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός δεσμεύεται να αυξήσει από 5% σε 15% τη φορολογία των υψηλών αμοιβών, κυβερνητικοί εκπρόσωποι επισκέπτονται γραφεία hedge funds στο Λονδίνο για να διαφημίσουν τα ελληνικά φορολογικά προνόμια».