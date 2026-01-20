Ελεονώρα Μελέτη κατά Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Είναι ξεκάθαρα μια επικίνδυνη δήλωση»

«Προσβάλει τους αγώνες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια» είπε μεταξύ άλλων η Ελεονώρα Μελέτη για τις δηλώσεις που έκανε η Μαρία Καρυστιανού.

Στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» βγήκε σήμερα η Ελεονώρα Μελέτη, η οποία απάντησε για τη δήλωση που έκανε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, την οποία χαρακτήρισε ως επικίνδυνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν αντιμετωπίζω τις δηλώσεις ως μια προσωπική τοποθέτηση, αλλά ως μια πολιτική δήλωση. Ως πολιτική δήλωση, είναι ξεκάθαρα επικίνδυνη», είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη.

Η Ελεονώρα Μελέτη είπε στη συνέχεια: «Όχι γιατί οι αμβλώσεις στην Ελλάδα είναι κατοχυρωμένες από το 1986, όχι γιατί έχουν γίνει αιματηροί αγώνες από την πλευρά των γυναικών… Είναι επικίνδυνο, γιατί σήμερα οι γυναίκες μάχονται για τα αυτονόητα, να ακούγεται έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, θα μπορούσε ένα γυναικείο κεκτημένο δικαίωμα αυτή τη στιγμή να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Και όταν δηλώνουμε κάτι τέτοιο, είναι σαν να λέμε πως επιτρέπουμε σε τρίτους, επιτρέπουμε στην κοινωνία να αποφασίσει για το τι θα κάνω εγώ στο σώμα μου και τι επιλογές θα πάρω εγώ και κάθε γυναίκα για τη ζωή της. Είναι προσβολή στους αγώνες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια για την κατάκτηση του δικαιώματος. Είναι μια επικίνδυνη δήλωση».