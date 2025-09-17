Πολιτική

Ελλάδα και Λιβύη ξεκινούν την διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ – Στο προσκήνιο η διμερής συνεργασία στο μεταναστευτικό

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συζήτησε με τον Λίβυο ομόλογό του για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών
Γιώργος Γεραπετρίτης - Υπουργός Εξωτερικών Λιβύης
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης Taher Salem Al Baour με τον Γιώργο Γεραπετρίτη / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη καθώς και την έναρξη της διαδικασίας οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) συζήτησαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε τον Λίβυο ομόλογό του σήμερα Τετάρτη (17.09.2025) με την ατζέντα να περιλαμβάνει θέματα στα οποία μπορούν Ελλάδα και Λιβύη να συνεργαστούν, μεταξύ των οποίων και η οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης του Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, στις 15 Ιουλίου 2025, κατά την οποία είχε συμφωνηθεί η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο Υπουργοί κήρυξαν την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών και συμφωνήθηκε η επόμενη συνάντηση να λάβει χώρα στην Τρίπολη.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης. Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει την παροχή εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής.

Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών.

Εξέφρασαν επίσης, την ετοιμότητά τους για έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης και συμφώνησαν στην πραγματοποίηση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Τρίπολη, εντός του φθινοπώρου.

Ο Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και επανέλαβε την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση αναφορικά με το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης, με γνώμονα την ενότητα, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη Λιβύη.

Πολιτική
