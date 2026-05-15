Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ «ανέβασε» φωτογραφίες από την επίσκεψη στη ναυτική βάση της Σούδας

Φωτογραφίες από την επίσκεψη που πραγματοποίησε στις 12 Μαΐου στη ναυτική βάση στη Σούδα μοιράστηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ με ανάρτησή της στο Χ την Παρασκευή (15.05.2026).

Για την πρόσφατη επίσκεψή της στην αμερικανική βάση στη Σούδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τονίζει στο μήνυμά της πως «αυτή η ζωτικής σημασίας βάση συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια, στην ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο».

Η πρέσβης των ΗΠΑ σημειώνει: «έμεινα έκπληκτη από τις εντυπωσιακές δυνατότητες και επιχειρήσεις που καθιστούν τη βάση της Σούδας απαραίτητη για τους κοινούς στόχους μας στον τομέα της ασφάλειας».

«Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση του αμερικανικού και ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την ισχυρή υποστήριξη των τοπικών ελληνικών αρχών και των εταίρων της τοπικής κοινωνίας, αντανακλούν τη βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που συνεχίζουν να ενισχύουν τη συμμαχία μας κάθε μέρα», καταλήγει στο «ποστάρισμά» η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

My first visit to NSA Souda Bay underscored how this vital hub advances regional security, NATO readiness, and stability across the Eastern Mediterranean. I was impressed by the impressive capabilities and operations that make NSA Souda Bay indispensable to our shared security… pic.twitter.com/ECxRFrYYGR — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 15, 2026

«Η πρώτη μου επίσκεψη στη NSA Souda Bay υπογράμμισε πώς αυτός ο ζωτικός κόμβος προάγει την περιφερειακή ασφάλεια, την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Εντυπωσιάστηκα από τις εντυπωσιακές δυνατότητες και επιχειρήσεις που καθιστούν τη NSA Souda Bay απαραίτητη για τους κοινά μας στόχους ασφάλειας. Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση του αμερικανικού και ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, μαζί με την ισχυρή υποστήριξη των τοπικών ελληνικών αρχών και εταίρων της κοινότητας, αντικατοπτρίζουν την βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που συνεχίζουν να ενισχύουν την συμμαχία μας κάθε μέρα», αναφέρει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην ανάρτησή της.