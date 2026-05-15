Νέα Δημοκρατία: Ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» – Χαμόγελα, αγκαλιές, σέλφι και πηγαδάκια

Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και μεγάλο στοίχημα την επανασυσπείρωση δυνάμεων στη «γαλάζια» παράταξη, ύστερα από μια περίοδο εσωστρέφειας, ανοίγει σε λίγη ώρα η αυλαία του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο Metropolitan Expo.

Την έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ στις 19:25 είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του προέδρου του κόμματος και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει τον κομματικό μηχανισμό σε εκλογική ετοιμότητα, απευθύνοντας κάλεσμα συστράτευσης, την ώρα που η συζήτηση για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών παραμένει έντονα στο προσκήνιο.

Οι πόρτες στο Metropolitan Expo άνοιξαν από νωρίς, προκειμένου οι σύνεδροι να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους. Τα «πηγαδάκια» βρίσκονταν ήδη στο φόρτε τους από τις 17:30, ενώ σταδιακά καταφθάνουν κορυφαία στελέχη του κόμματος, βουλευτές, ευρωβουλευτές και υπουργοί.

Μεταξύ των στελεχών που έχουν ήδη δώσει το «παρών» είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, καθώς και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

Στον χώρο του συνεδρίου βρίσκονται ακόμη ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, η Αλεξάνδρα Σδούκου, η Φάνη Πάλλη Πετραλιά και η Ελίζα Βόζενμπεργκ.

Το «παρών» δίνουν επίσης ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Άγγελος Συρίγος, ο Στράτος Σιμόπουλος, καθώς και οι Ευριπίδης Στυλιανίδης και Γιάννης Οικονόμου.

Το πρόγραμμα του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ

Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 11.30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 12.05, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.

Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των αντιπροέδρων του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι: «Κοινωνικό Κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», «Ισχυρή Ελλάδα», «Δυνατή Οικονομία – Δυνατή Ελλάδα», «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα & υποδομές», «Σύγχρονο Κράτος για όλους», «Ασφαλής Ελλάδα», «Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος» και «2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά».

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Στέλιου Κονταδάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα, της Γενικής Γραμματέως του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Dolors Montserrat, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτας Δημητρίου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola και ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker.