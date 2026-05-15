ΠΑΣΟΚ κατά Κυρανάκη για το ακίνητο Ανδρουλάκη: «Μετεξεταστέος στο εμπορικό και στο ενοχικό δίκαιο»

Με σκληρή ανακοίνωση απάντησε το ΠΑΣΟΚ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, μετά τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη που μισθώνεται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι κάνει «βαρύγδουπες αναλύσεις» για το άρθρο 57 του Συντάγματος, υποστηρίζοντας πως η επίμαχη μίσθωση δεν εμπίπτει στη σχετική απαγόρευση.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ πυροδοτήθηκε από την τοποθέτηση που έκανε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης το πρωί της Παρασκευής (15.05.2026) στο Action 24, όπου έθεσε θέμα συνταγματικής ερμηνείας για το αν ένας βουλευτής μπορεί να εκμισθώνει ακίνητό του στο Δημόσιο. Η τελευταία εξέλιξη ήρθε με την αιχμηρή απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, που καταλόγισε στον αναπληρωτή υπουργό νομική αστοχία και πολιτική στοχοποίηση.

Το άρθρο 57 και το ερώτημα Κυρανάκη

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολιάζοντας την υπόθεση του ακινήτου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «το άρθρο 57 του Συντάγματος λέει ότι απαγορεύεται για βουλευτή να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα με πελάτη το Δημόσιο».

Όπως είπε, το 2009, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Γιώργο Παπανδρέου και λίγες εβδομάδες πριν από την ένταξη της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, «νοικιάστηκε για 10.000 ευρώ ένα ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στην Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.».

Ο αναπληρωτής υπουργός πρόσθεσε ότι, όταν ο ίδιος πέρασε από τον συγκεκριμένο οργανισμό, είχε απορία «για ποιον λόγο ανέλαβε το ελληνικό Δημόσιο να ανακαινίσει το ακίνητο», δηλαδή, όπως είπε, «να δώσει λεφτά όχι ο μισθωτής, αλλά το ελληνικό Δημόσιο».

Στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα αν η μίσθωση του ακινήτου συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα. «Επιτρέπεται για άλλους βουλευτές να νοικιάσουν τα ακίνητά τους στο ελληνικό Δημόσιο, να έχουν πελάτη το ελληνικό Δημόσιο;», διερωτήθηκε, καλώντας συνταγματολόγους να δώσουν νομική ερμηνεία για το ζήτημα.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν ιδιαίτερα οξεία. «Μπορούν να πουν όποια μπαρούφα τούς κατέβει χωρίς κανέναν ενδοιασμό και το πιο λυπηρό, χωρίς αντίλογο, γιατί στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας μονολογούν από άμβωνος», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο Κωσνταντίνος Κυρανάκης «είναι νομικός και κάνει βαρύγδουπες αναλύσεις για το άρθρο 57 παρ. 1», με το ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει δηκτικά: «Επειδή μάλλον ήταν ασθενής σε εκείνη την παράδοση στο αμφιθέατρο της Νομικής, ας του το εξηγήσουμε».

Κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, το άρθρο 57 παρ. 1 αφορά «συμβάσεις επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» και η εκμίσθωση ακινήτου από ιδιώτη δεν συνιστά τέτοια σύμβαση.

«Σήμερα έμαθαν από την κυβέρνηση οι ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας ότι οι μισθωτές τους είναι πελάτες τους και ότι οι ίδιοι είναι επενδυτές», ανέφερε ακόμη το ΠΑΣΟΚ, καλώντας τον κ. Κυρανάκη «να ψάξει για αντίστοιχους επενδυτές στο Υπουργικό Συμβούλιο».

Η ανακοίνωση κλείνει με νέα αιχμή: «Μετεξεταστέος και στο εμπορικό και στο ενοχικό δίκαιο». Σε ακόμη πιο σκωπτικό ύφος, το ΠΑΣΟΚ προσθέτει: «Μείνετε καλύτερα στην ανάγνωση του “αποχετευτικού συστήματος του Βυζαντίου” και αφήστε τα “νομικά” κείμενα του κ. “Δημήτρη Κατακουζηνού”».

Στο ίδιο υστερόγραφο, η Χαριλάου Τρικούπη επανέρχεται και στο δημοσίευμα που προκάλεσε την αντιπαράθεση: «Συγγνώμη, λάθος, ήταν ανυπόγραφη η σημερινή “επιτυχία” του mononews. Φαίνεται θα πήρε το ρεπό του».