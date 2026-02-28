Eλλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Απευθυνόμενη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της χώρας μας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά εξέφρασε «τη βαθιά ανησυχία της Ελλάδας μετά τη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) κλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι «στόχος μας θα πρέπει να είναι η επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις προς μια ειρηνική διευθέτηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Τονίζοντας την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα επεσήμανε προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι «η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική», προειδοποιώντας πως «ο κίνδυνος για μια ευρύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, είναι πραγματικός».

Η κ. Μπαλτά προειδοποίησε ότι «ελλείψει μιας ταχείας διπλωματικής λύσης, ενδέχεται να βρεθούμε αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης», καλώντας όλα τα μέρη «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να αποτρέψουν μια περαιτέρω κλιμάκωση της βίας και να εργαστούν επειγόντως για την επανέναρξη αξιόπιστων διαύλων διαλόγου».

Η Ελλάδα «καταδικάζει σθεναρά τις ιρανικές επιθέσεις στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Αναφορικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, η Ελλάδα επανέλαβε ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» και προειδοποίησε ότι «η συσσώρευση σημαντικών ποσοτήτων ουρανίου εμπλουτισμένου έως και 60% από κράτος που δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα εγείρει σοβαρές ανησυχίες διάδοσης και δεν έχει αξιόπιστη πολιτική δικαιολογία».

Υπογράμμισε ότι «η πλήρης συνεργασία με τη ΔΟΑΕ και η αυστηρή τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων είναι απαραίτητες», προσθέτοντας ότι «η ισχυρή, μόνιμη και επαληθεύσιμη εποπτεία των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του Ιράν αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή» .

Η Ελλάδα τόνισε ότι «η διπλωματία, βασισμένη στην επαλήθευση και τη διαφάνεια, παραμένει η μόνη βιώσιμη οδός προς τα εμπρός».

Όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια, η Ελλάδα υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια στον Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή από όλες τις πλευρές – ιδίως τώρα περισσότερο από ποτέ», επισημαίνοντας ότι «η σταθερότητα είναι υψίστης σημασίας».

Κάλεσε το Ιράν και τους συμμάχους του «να απόσχουν από οποιαδήποτε αντίποινα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, να απειλήσουν την εμπορική ναυτιλία ή να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω τις παγκόσμιες ροές ενέργειας και εμπορίου, συνιστώντας κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, όπως αποτυπώνεται στη UNCLOS».

H κ. Μπαλτά τόνισε ότι «η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου πρέπει να παραμείνουν απόλυτες προτεραιότητες», επισημαίνοντας ότι «οι άμαχοι δεν πρέπει να επωμίζονται το κόστος της στρατιωτικής κλιμάκωσης» και προειδοποιώντας ότι «οι ανθρωπιστικές συνέπειες μιας περαιτέρω αντιπαράθεσης θα μπορούσαν να είναι σοβαρές».

Σημείωσε ότι «τα διακυβεύματα για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη είναι εξαιρετικά υψηλά» και κάλεσε το Ιράν «να εμπλακεί άμεσα σε ουσιαστικές και καλόπιστες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη μιας διαρκούς λύσης που θα έρθει μετά από διαπραγμάτευση», υπογραμμίζοντας ότι «η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή».