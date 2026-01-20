Ελληνοτουρκικά: Σε θετικό κλίμα ο 5ος γύρος Πολιτικού Διαλόγου στην Αθήνα

Στο πλαίσιο της προσπάθειας διατήρησης «ανοιχτών διαύλων», η Αθήνα φιλοξένησε σήμερα (20.01.2026) τον 5ο γύρο του Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Οι διμερείς διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, πραγματοποιήθηκαν στο υπουργείο Εξωτερικών σε επίπεδο υφυπουργών, με την πρέσβειρα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου να εκπροσωπεί την ελληνική πλευρά και τον πρέσβη Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι τη γειτονική χώρα.

Οι υφυπουργοί συζήτησαν διάφορες πτυχές των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ανασκόπησαν τις εξελίξεις από την τελευταία συνάντηση του Πολιτικού Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2025 και είχαν εκτενή ανταλλαγή απόψεων για τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Επιπλέον, οι Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι εξέτασαν τις προετοιμασίες για το 6ο Συμβούλιο Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το επόμενο διάστημα.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω επέκταση των τομέων διμερούς και διεθνούς συνεργασίας.

Σημειώνεται ότι η «σκυτάλη» θα περάσει αύριο, Τετάρτη (21.06.2026), στον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι για τον 9ο γύρο της «Θετικής Ατζέντας», εστιάζοντας σε θέματα χαμηλής πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας.

