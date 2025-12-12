Συμβαίνει τώρα:
Εντυπωσιακή άσκηση με βολή τορπίλης «SeaHake mod4» μέγιστης εμβέλειας 50 χλμ – Παρών και ο Δένδιας

Η γερμανική SeaHake Mod4 της εταιρείας Atlas Elektronik αποτελεί μία από τις πιο εξελιγμένες τορπίλες βαρέως τύπου στον κόσμο
Στο υποβρύχιο «Πιπίνος» τύπου 214 του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε χθες (11.12.2025) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας όπου παρακολούθησε βολή νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4» εναντίον στόχου επιφανείας, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης «Περισκόπιο».

Η εν λόγω άσκηση που παρακολούθησε ο Νίκος Δένδιας εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού.

Τον Υπουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος–Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, καθώς και ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ.

Sea Hake Mod4: Όπλο επόμενης γενιάς

Η γερμανική SeaHake Mod4 της εταιρείας Atlas Elektronik αποτελεί μία από τις πιο εξελιγμένες τορπίλες βαρέως τύπου στον κόσμο.

Με μέγιστη εμβέλεια που φτάνει τα 50 χιλιόμετρα και ταχύτητα έως 50 κόμβους, συνδυάζει προηγμένους αισθητήρες, τεχνολογία καθοδήγησης μέσω οπτικής ίνας και εντυπωσιακή ακρίβεια προσβολής στόχων. Ικανή να πλήξει πλοία επιφανείας αλλά και εχθρικά υποβρύχια, αποτελεί «πολλαπλασιαστή ισχύος» για κάθε πλατφόρμα που τη φέρει.

Πηγή: onalert.gr

