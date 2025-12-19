Επεισόδιο στη Βουλή ανάμεσα σε Καιρίδη και Δαβάκη: «Που είναι ο Νίκος Δένδιας; Προσβάλλει την Επιτροπή» – «Είσαι απαράδεκτος»

Θερμό «γαλάζιο» επεισόδιο ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τον υφυπουργό Αμυνας Θανάσης Δαβάκη για την απουσία του Νίκου Δένδια από την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τον Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης βλέποντας πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση ότι δεν είχε προσέλθει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αλλά ήταν ο υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης αντέδρασε παρουσία των βουλευτών ζητώντας εξηγήσεις από τον υφυπουργό λέγοντας του σε έντονο ύφος: «που είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του».

Ο κ. Δαβάκης φέρεται να του απάντησε: «Σε ανακαλώ στην τάξη. Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό, είμαι υφυπουργός και είμαι εδώ. Δεν καταλαβαίνω το ύφος και την προκατάληψη».

Το επεισόδιο αφού έγινε σε κοινή θέα, δεν έμεινε εκεί αλλά έπεσαν «οι καρφωτές» όταν άνοιξαν οι κάμερες και από την Αντιπολίτευση που διαμαρτυρήθηκε επίσης γιατί απουσιάζει ο Υπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο, ο κ. Δένδιας είναι εν πτήση προς Βελιγράδι.