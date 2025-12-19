Πολιτική

Επεισόδιο στη Βουλή ανάμεσα σε Καιρίδη και Δαβάκη: «Που είναι ο υπουργός; Προσβάλλει την Επιτροπή» – «Είσαι απαράδεκτος»

Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα σε Δημήτρη Καιρίδη και Θανάση Δαβάκη
επιτροπή άμυνας
Η συνεδρίαση της επιτροπής άμυνας / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Θερμό «γαλάζιο» επεισόδιο ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τον υφυπουργό Αμυνας Θανάσης Δαβάκη για την απουσία του Νίκου Δένδια από την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τον Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης βλέποντας πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση ότι δεν είχε προσέλθει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αλλά ήταν ο υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης αντέδρασε παρουσία των βουλευτών ζητώντας εξηγήσεις από τον υφυπουργό λέγοντας του σε έντονο ύφος: «που είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του».

Ο κ. Δαβάκης φέρεται να του απάντησε:  «Σε ανακαλώ στην τάξη. Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό, είμαι υφυπουργός και είμαι εδώ. Δεν καταλαβαίνω το ύφος και την προκατάληψη».

Το επεισόδιο αφού έγινε σε κοινή θέα, δεν έμεινε εκεί αλλά έπεσαν «οι καρφωτές» όταν άνοιξαν οι κάμερες και από την Αντιπολίτευση που διαμαρτυρήθηκε επίσης γιατί απουσιάζει ο Υπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο, ο κ. Δένδιας είναι εν πτήση προς Βελιγράδι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
113
88
83
83
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νέος γύρος έντασης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο επίορκος Λαζαρίδης ο συκοφάντης», «είπες παιδεραστή τον Άδωνι Γεωργιάδη»
Για το θέμα ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε εξώδικα, ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής για τις νομικές ενέργειες και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξερράγη για ακόμα μία φορά
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Newsit logo
Newsit logo