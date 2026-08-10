Επικοινωνία Γεραπετρίτη – Αμπντελάτι: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειος

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, είχε τη Δευτέρα (10.08.2026) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με την Αίγυπτο και την Ελλάδα να επαναβεβαιώνουν τον στενό συντονισμό τους απέναντι στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη συνομιλία, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών αντάλλαξαν απόψεις για τα βασικά περιφερειακά ζητήματα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόοδο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που έχουν οικοδομήσει Ελλάδα και Αίγυπτος, καθώς και στα επόμενα βήματα για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης της συνεργασίας Αθήνας και Καΐρου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή διατηρούν ψηλά στην ατζέντα τα ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας.

Οι κ.κ. Γεραπετρίτης και Αμπντελάτι υπογράμμισαν, παράλληλα, τον ρόλο Ελλάδας και Αιγύπτου ως «πυλώνων σταθερότητας» στην περιοχή και επαναβεβαίωσαν τις κοινές θέσεις των δύο χωρών σε βασικά περιφερειακά ζητήματα.

Παράλληλα, επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για στενό συντονισμό Αθήνας και Καΐρου, με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και ειρήνης.