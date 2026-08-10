Πολιτική

Φλωρίδης κατά Τσίπρα για τη Δικαιοσύνη: «Μετά από όσα διέπραξε, θα έπρεπε να την αποφεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης σηκώνει το γάντι μετά τις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού – Ο νόμος Παρασκευόπουλου, η Novartis, οι τηλεοπτικές άδειες και οι «αρμοί της εξουσίας» στο επίκεντρο της επίθεσης
Γιώργος Φλωρίδης
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση απαντά ο Γιώργος Φλωρίδης στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στο in.gr και ειδικότερα στις αναφορές του για τη Δικαιοσύνη και τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της. Ο υπουργός Δικαιοσύνης περνά στην αντεπίθεση, επαναφέροντας τους χειρισμούς της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και σχολιάζοντας ότι, «μετά από όσα διέπραξε ως πρωθυπουργός ο Α. Τσίπρας, θα έλεγε κάποιος ότι ήταν λογικό να απέφευγε κάθε αναφορά στη Δικαιοσύνη, όπως ο διάβολος το λιβάνι».

Αφορμή για την παρέμβαση του Γιώργου Φλωρίδη αποτέλεσε η θέση που διατύπωσε στη συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με την οποία η ηγεσία της Δικαιοσύνης «χειραγωγείται από την κυβέρνηση, επειδή διορίζεται από αυτήν». Ο υπουργός απαντά ευθέως στη συγκεκριμένη αιχμή και ανοίγει ταυτόχρονα ολόκληρο τον φάκελο της περιόδου 2015-2019, από τον νόμο Παρασκευόπουλου και την υπόθεση Novartis μέχρι τις τηλεοπτικές άδειες και την αλλαγή των Ποινικών Κωδίκων λίγο πριν από τις εκλογές.

«Διάλεξε όμως να ξεκινήσει την Αυγουστιάτικη συνέντευξή του στο in.gr, με επίθεση στην Δικαιοσύνη», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης, προσθέτοντας: «Ας θυμηθούμε λοιπόν τα πεπραγμένα αυτής της Κυβέρνησης όσον αφορά την εκλογή της Ηγεσίας της Δικαιοσύνης και την “χειραγώγησή της”».

Ο υπουργός επικαλείται στη συνέχεια τον νόμο που ψηφίστηκε το 2024 και προβλέπει τη συμμετοχή των Ολομελειών των ανώτατων δικαστηρίων στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας τους μέσω μυστικής ψηφοφορίας.

Οπως αναφέρει, κατά τη φετινή διαδικασία το υπουργικό συμβούλιο επέλεξε για τις θέσεις του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εκείνους που είχαν έρθει πρώτοι στην ψηφοφορία των ίδιων των δικαστών και στη διαδικασία που ακολούθησε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

«Αρα, στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση επικύρωσε τις αποφάσεις πρωτίστως των Δικαστών και της Βουλής», αναφέρει ο κ. Φλωρίδης, για να προσθέσει με εμφανώς ειρωνικό τόνο: «Αυτά, βέβαια, είναι ψιλά γράμματα για τον Α. Τσίπρα, που κυβερνώντας 4,5 χρόνια, ούτε καν του πέρασε από το μυαλό, ότι μπορούσε να τα κάνει».

Οι «αρμοί της εξουσίας»

Στην απάντησή του στη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, ο υπουργός επαναφέρει και τη συζήτηση περί «αρμών της εξουσίας», παραπέμποντας σε δήλωση του Αλέξη Τσίπρα τον Φεβρουάριο του 2020.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε αναφερθεί σε μια «δεύτερη φορά Αριστερά», η οποία «εκτός από την εκτελεστική εξουσία, θα ελέγξει και τη Δικαστική».

Παράλληλα, επικαλείται παλαιότερες δηλώσεις του Παύλου Πολάκη περί δικαστών και Σχολής Δικαστών, επιχειρώντας να αντιστρέψει πλήρως την κατηγορία περί χειραγώγησης που διατύπωσε ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του.

«Εντολή Τσίπρα» ο νόμος Παρασκευόπουλου

Ιδιαίτερα σκληρή είναι η αναφορά του υπουργού στον νόμο Παρασκευόπουλου, τον οποίο αποδίδει ευθέως στον πρώην πρωθυπουργό.

«Η σχέση του Α. Τσίπρα με τη Δικαιοσύνη σημαδεύτηκε ανεξίτηλα όταν τέσσερις μόλις μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης με συνεταίρο τον Π. Καμμένο, τον Απρίλιο του 2015, έφερε στην Βουλή τον περιβόητο “νόμο Παρασκευόπουλου”», γράφει.

Ο κ. Φλωρίδης υποστηρίζει ότι ο νόμος «ατυχώς χρεώνεται μόνο στον κ. Παρασκευόπουλο, ενώ ήταν εντολή Τσίπρα» και αναφέρει ότι με τις διατάξεις του αποφυλακίστηκαν «δολοφόνοι, βιαστές, παιδοβιαστές, ληστές, έμποροι ναρκωτικών και χιλιάδες άλλοι κατάδικοι».

Κατά τον υπουργό, όσοι αποφυλακίστηκαν «σε ποσοστό 80% επέστρεψαν στην βαριά εγκληματικότητα εναντίον της ελληνικής κοινωνίας».

Novartis και τηλεοπτικές άδειες

Στο κάδρο της απάντησης του κ. Φλωρίδη μπαίνει και η υπόθεση Novartis, την οποία χαρακτηρίζει «σκευωρία», υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτής επιχειρήθηκε «να οδηγηθούν στη φυλακή οι κορυφαίοι πολιτικοί αντίπαλοι του Τσίπρα».

Ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, κάνει λόγο για απόπειρα εφαρμογής «σταλινικών μεθόδων εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου».

Εξίσου οξεία είναι η αναφορά του στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Ο υπουργός κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για «ωμή απόπειρα» παρέμβασης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς την κρίση για τη συνταγματικότητα του σχετικού νόμου.

«Θα μείνει στις μαύρες σελίδες της πολιτικής ιστορίας της χώρας», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε «να υπαγορεύσει» την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.

«Το Δικαστήριο δεν υπέκυψε στον ωμό εκβιασμό και ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός», προσθέτει.

«Η τελευταία ωμή παρέμβαση»

Ο κ. Φλωρίδης ολοκληρώνει την επίθεσή του με τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το 2019.

«Η τελευταία ωμή παρέμβαση του Α. Τσίπρα στη Δικαιοσύνη, ήταν όταν παρέτεινε τη λειτουργία της Βουλής λίγο πριν τις εκλογές του 2019 που ο ίδιος ανήγγειλε, προκειμένου να ψηφιστούν σε μία μέρα, περισσότερα από 1.100 άρθρα στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα έκαναν κυριολεκτικά πάρτι» με τις συγκεκριμένες αλλαγές, ενώ υποθέσεις σοβαρών κακουργημάτων οδηγήθηκαν, όπως υποστηρίζει, σε παραγραφή.

Κλείνοντας την απάντησή του στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Φλωρίδης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της αντιπαράθεσης: «Αυτά προς το παρόν. Εδώ είμαστε για να επανέλθουμε».

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