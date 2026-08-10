ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Συμβιβασμένος Μαδούρο» και «διευθύνων σύμβουλος των ολιγαρχών»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας συνολική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για την κυβερνητική του θητεία, τις προγραμματικές του θέσεις, αλλά και τις σχέσεις του με οικονομικά συμφέροντα. «Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής», αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να ζητήσει μια «δεύτερη ευκαιρία», ενώ βάζει στο στόχαστρο τόσο τις προτάσεις που παρουσίασε όσο και τα οικονομικά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ). Στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου γίνεται λόγος για έναν «συμβιβασμένο Μαδούρο», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορείται ότι ακολουθεί την «προσφιλή του τακτική του copy paste», υιοθετώντας θέσεις που είχε προηγουμένως παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι ο κ. Τσίπρας «μας ξανασυστήθηκε ως “συμβιβασμένος Μαδούρο”», ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς, όπως αναφέρει δηκτικά, έπειτα από «μια τετραετία ως πρωθυπουργός με αυταπάτες και άλλη μια ως ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση έχει πλέον… μάθει».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι αντέγραψε τις προτάσεις του για τη ΔΕΗ, την ακρίβεια και τη στεγαστική πολιτική. «Πιστός στην προσφιλή του τακτική του copy paste», σημειώνει η ανακοίνωση, καλώντας τον παράλληλα να εξηγήσει, όπως αναφέρει, την «ταύτισή του» με πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υπεραπόδοση των έμμεσων φόρων.

«Ανώνυμη εταιρεία με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες»

Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η Χαριλάου Τρικούπη ως προς τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα περί σύγκρουσης με οικονομικά συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τη σχετική τοποθέτηση «αστείο», υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός ηγείται «όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, βάζει στο στόχαστρο και τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα περί οικονομικής διαφάνειας της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρώην πρωθυπουργός «αρνείται εμμονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα» με τα οποία χρηματοδοτείται, κατά το ΠΑΣΟΚ, μια «καμπάνια εκατομμυρίων», με τη Χαριλάου Τρικούπη να χαρακτηρίζει τη δήλωσή του περί «πιο διαφανούς κόμματος» ως «το ανέκδοτο του καλοκαιριού».

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευθεία επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιχειρώντας παράλληλα να απορρίψει το δίλημμα μεταξύ των δύο πολιτικών προσώπων.

«Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Εχουν και οι δύο δεσμεύσεις και εξαρτήσεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Τσίπρας μας ξανασυστήθηκε ως “συμβιβασμένος Μαδούρο” ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία γιατί μετά από μια τετραετία ως Πρωθυπουργός με αυταπάτες και άλλη μια ως ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση έχει πλέον … μάθει.

Πιστός στην προσφιλή του τακτική του copy paste, αντέγραψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΗ, την ακρίβεια και τη στέγαση.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον να μας εξηγήσει και την ταύτιση του με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υπεραπόδοση των έμμεσων φόρων.

Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί στο μέλλον με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλα μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο. Η, δε, δήλωση του ότι η ΕΛΑΣ θα είναι το πιο διαφανές κόμμα στα οικονομικά του, όταν αρνείται εμμονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων που κάνει, είναι το ανέκδοτο του καλοκαιριού.

Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Έχουν και οι δύο δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.»