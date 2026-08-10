Μητσοτάκης για Ράμφο: «Χάνω έναν φίλο και συνομιλητή – Πρόκειται για εθνική απώλεια»

Με μια προσωπική αναφορά αποχαιρέτησε τον συγγραφέα και στοχαστή Στέλιο Ράμφο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «εθνική απώλεια». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε τόσο στην πνευματική παρακαταθήκη του όσο και στη μεταξύ τους σχέση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Χάνω έναν φίλο και συνομιλητή που πλούτιζε κάθε μας συζήτηση, ανεξάρτητα αν συμφωνούσαμε πάντοτε και σε όλα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκιαγραφεί στην ανάρτησή του την πορεία που διέγραψε ο συγγραφέας επί δεκαετίες στον χώρο της ελληνικής διανόησης, από την προδικτατορική Αριστερά και τα χρόνια της δικτατορίας στο Παρίσι έως τη Μεταπολίτευση. «Ο Στέλιος Ράμφος, άλλωστε, πίστευε ότι οι ιδεολογίες φυλακίζουν τις ιδέες. Γι’ αυτό και το ρήμα που προτιμούσε, συνήθως, ήταν το “νομίζω” και όχι το “πιστεύω”», σημειώνει.

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Ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον Στέλιο Ράμφο έναν «πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη» της Ελλάδας και του κόσμου της διανόησης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία του στην προδικτατορική Αριστερά και στην ιστορική «Πανσπουδαστική», μέσα από την οποία πρωτοστάτησε, όπως αναφέρει, στις ιδεολογικές και πολιτιστικές αναζητήσεις της εποχής.

Στα χρόνια της δικτατορίας, συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης, ο Στέλιος Ράμφος ξεκίνησε στο Παρίσι «το μεγάλο ταξίδι του στη Φιλοσοφία», το οποίο συνέχισε στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης «μακριά από δόγματα και δεσμεύσεις».

«Μοναδικός κριτικός παρατηρητής της δημόσιας ζωής»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρωθυπουργός στο συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο του Στέλιου Ράμφου, επισημαίνοντας ότι μελέτησε και δίδαξε μεγάλους διανοητές, συνδυάζοντας τη φιλοσοφική σκέψη με δεδομένα της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της ψυχανάλυσης.

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Κατά τον κ. Μητσοτάκη, η προσφορά του δεν περιορίστηκε στο ακαδημαϊκό πεδίο, αλλά υπήρξε «κυρίως κοινωνική». Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην προσέγγιση της Ορθοδοξίας «μέσα από ένα πρίσμα προοδευτικό» και στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει τις αντιφάσεις της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από την ιστορική της διαδρομή.

«Ο Στέλιος Ράμφος αναδείχθηκε και σε έναν μοναδικό κριτικό παρατηρητή της δημόσιας ζωής», επισημαίνει ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρότασσε «πάντα τη λογική και την ευθύνη απέναντι στον λαϊκισμό» και εξηγούσε ότι «δεν υπάρχει παράδοση χωρίς εξέλιξη».

Ο κ. Μητσοτάκης κλείνει την ανάρτησή του με προσωπικό τόνο, απευθύνοντας συλλυπητήρια στη σύζυγο του Στέλιου Ράμφου, Ειρήνη, στις δύο κόρες του, καθώς και στους μαθητές και φίλους του.

«Αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό αυτόν τον λαμπρό Ελληνα και γλυκό άνθρωπο», αναφέρει, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό του «εθνική απώλεια». Εκφράζει, παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι όσα πρέσβευε ο Στέλιος Ράμφος «θα γίνουν οδηγοί στη σκέψη και στη δράση όλων των πολιτών που θέλουν να είναι ελεύθεροι, αδέσμευτοι και χρήσιμοι στους άλλους».