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Πολιτική

Τασούλας για Ράμφο: «Αφιέρωσε τη ζωή του στην εμβάθυνση της εθνικής μας αυτογνωσίας»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποχαιρετά τον διακεκριμένο συγγραφέα και στοχαστή, κάνοντας λόγο για μια «σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική» παρουσία στον δημόσιο βίο
Κωνσταντίνος Τασούλας, ΠτΔ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας (Φωτογραφία αρχείου: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Θλίψη στον χώρο των γραμμάτων και του πολιτισμού προκάλεσε η είδηση ότι πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος. Τον αποχαιρέτησε με δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Τασούλας, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει λόγο για «έναν από τους πιο σημαίνοντες στοχαστές της σύγχρονης εποχής».

Ο συγγραφέας, ο οποίος είχε στο ενεργητικό του περισσότερα από 30 βιβλία, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε κλινική της Αθήνας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στην πνευματική διαδρομή του Στέλιου Ράμφου, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στην κατανόηση της νεοελληνικής σκέψης και στην ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου.

«Πνεύμα ανήσυχο, με ηθική ακεραιότητα»

«Με αισθήματα θλίψης αποχαιρετούμε τον Στέλιο Ράμφο, έναν από τους πιο σημαίνοντες στοχαστές της σύγχρονης εποχής», αναφέρει στην αρχή της δήλωσής του ο κ. Τασούλας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτηρίζει τον Στέλιο Ράμφο «διακεκριμένο διανοούμενο», σημειώνοντας ότι «αφιέρωσε τη ζωή του στην εμβάθυνση της εθνικής μας αυτογνωσίας».

«Πνεύμα ανήσυχο, ξεχώριζε για την ηθική του ακεραιότητα, ενώ συνδύαζε την ευγένεια των τρόπων με το πάθος για τις βαθύτερες αλήθειες», επισημαίνει.

Αναφερόμενος στο έργο του, ο κ. Τασούλας υπογραμμίζει ότι ο Στέλιος Ράμφος συνέδεσε την αρχαία γραμματεία, τη βυζαντινή παράδοση και τη δυτική φιλοσοφία, επιχειρώντας μέσα από αυτή τη σύνθεση να αναλύσει «τις δομές της νεοελληνικής σκέψης, τις νοοτροπίες, καθώς και τις ιστορικές και θρησκευτικές μας συνθέσεις και αναφορές».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην παρουσία του Στέλιου Ράμφου στον δημόσιο διάλογο. Οπως σημειώνει, μέσα από το συγγραφικό έργο, τις διδασκαλίες και τις δημόσιες τοποθετήσεις του «προκάλεσε έναν δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία», διαμορφώνοντας μια παρουσία στον δημόσιο βίο «σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική».

«Στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια», καταλήγει στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

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